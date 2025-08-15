БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Националите по баскетбол до 14 г. завършиха груповата фаза без победа на турнир в Словения

Спорт
Родният състав отстъпи на домакините с 67:86.

Български национален отбор по баскетбол за момчета до 14 г.
Снимка: bgbasket.com
Слушай новината

Българският национален отбор за момчета до 14 години сбърка за трети път на турнира “I Feel Slovenia Ball” в Словени градец. Играчите на Петьо Колев и Венцислав Костов не успяха срещу Словакия след 67:86 в мач от последния трети кръг група А.

Българите приключиха на последното трето място в крайното класиране без победа и с три загуби. Това означава, че българският тим ще играе за разпределение на местата от пето до осмо, а съперникът му ще стане ясен на по-късен етап.

Стартът се оказа равностоен и тези думи се затвърдиха през първата част, но през втората словаците си изградиха крехка преднина, която на голямата почивка бе 5 точки. Българите допуснаха доста по-сериозно изоставане през второто полувреме и техните съперници спечелиха убедително до края.

Александър Евтимов бе над всички за българския тим с 12 точки. Симеон Стоименов приключи с 11 и 5 борби.

Доминик Косина бе най-добър за победителите с 18 точки.

