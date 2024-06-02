НОВИНИ
У нас
По света
Още
Здраве
Образование
След новините
Твоята новина
bntnews lang bg-flag BG

Националният отбор по баскетбол за младежи U20 се събира на 10 юни на лагер в Самоков

Европейското първенство в Дивизия B ще се проведе в периода 12-21 юли в Питещ.

Националният отбор по баскетбол за младежи U20 се събира на 10 юни на лагер в Самоков
bnt avatar logo
от БНТ
11:38, 02.06.2024
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Слушай новината
Слушай новините днес

Националният отбор на България за младежи U20 ще започне подготовката си за европейското първенство в Дивизия B в Самоков.

Лагерът ще започне на 10 юни, а старши треньорът Васил Христов и неговият помощник Любомир Киров са повикали общо 16 баскетболисти, които да се включат в тренировките.

Ето и кои са в списъка:

Момчил Кадиев - Левски

Красимир Петров - Левски

Марио Боянов - Левски

Максим Бочев - Левски

Кръстомир Михов - Академик Пловдив

Йоанис Кикрилис - Академик Пловдив

Александър Гавалюгов - Балкан

Илиян Пищиков - Балкан

Стефан Михайлов - Балкан

Михаил Гавазов - Балкан

Иво Корестилов - Балкан

Кристиян Челенков - ЦСКА

Кристиян Попов - Литъл рок, САЩ

Симеон Димитров - Улм академия, Германия

Христо Бъчков - Рилски спортист

Мартин Ковачев - Таранто, Италия

Европейското първенство в Дивизия B ще се проведе в периода 12-21 юли в Питещ, а България е в група заедно с домакина Румъния, Естония, Грузия и Албания.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още Спорт

Виктория Томова приключи участието си на "Ролан Гарос" и на двойки
Виктория Томова приключи участието си на "Ролан Гарос" и на двойки
11:45, 02.06.2024
Чете се за: 01:05 мин.
 Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за втория турнир от Лига на нациите във Фукуока
Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за втория турнир от Лига на нациите във Фукуока
11:40, 02.06.2024
Чете се за: 01:55 мин.
 Футболната контрола Румъния - България пряко по БНТ 3
Футболната контрола Румъния - България пряко по БНТ 3
11:30, 02.06.2024
Чете се за: 00:37 мин.
 Жозе Моуриньо обяви, че застава начело на Фенербахче
Жозе Моуриньо обяви, че застава начело на Фенербахче
11:30, 02.06.2024
Чете се за: 01:10 мин.
 Александър Гавалюгов със силно предствяне на баскетболния камп в Тревизо (ВИДЕО)
Александър Гавалюгов със силно предствяне на баскетболния камп в Тревизо (ВИДЕО)
10:58, 02.06.2024
Чете се за: 01:37 мин.
 Максим Манолов в предаването "Аз съм"
Максим Манолов в предаването "Аз съм"
10:18, 02.06.2024
Чете се за: 03:30 мин.
 Джуд Белингам: Това е най-хубавата вечер в живота ми
Джуд Белингам: Това е най-хубавата вечер в живота ми
10:16, 02.06.2024
Чете се за: 02:52 мин.
 Отборите на ЦПВК и Левски ще спорят за титлата при 16-годишните момичета във волейболното първенство
Отборите на ЦПВК и Левски ще спорят за титлата при 16-годишните момичета във волейболното първенство
10:09, 02.06.2024
Чете се за: 00:47 мин.
 Пет бронза и два финала за младите ни таланти на турнир по борба в Румъния
Пет бронза и два финала за младите ни таланти на турнир по борба в Румъния
10:00, 02.06.2024
Чете се за: 01:27 мин.
 Футболистът Илиан Илиев - младши в поредицата "Спортните таланти на България"
Футболистът Илиан Илиев - младши в поредицата "Спортните таланти на България"
09:40, 02.06.2024
Чете се за: 01:27 мин.
 БНТ 3 ще излъчи Евро 2024 по минифутбол с участието на тима на България
БНТ 3 ще излъчи Евро 2024 по минифутбол с участието на тима на България
09:20, 02.06.2024
Чете се за: 01:45 мин.
 Елина Свитолина продължава към осминафиналите на "Ролан Гарос"
Елина Свитолина продължава към осминафиналите на "Ролан Гарос"
08:59, 02.06.2024
Чете се за: 01:40 мин.
Още от: Български баскетбол
Александър Гавалюгов със силно предствяне на баскетболния камп в Тревизо (ВИДЕО)
Александър Гавалюгов със силно предствяне на баскетболния камп в Тревизо (ВИДЕО)
Златен дубъл за Берое Стара Загора при момичетата U16
Златен дубъл за Берое Стара Загора при момичетата U16
Националният отбор по баскетбол за юноши до 18 г. започва на 10 юни подготовка за еврошампионата
Националният отбор по баскетбол за юноши до 18 г. започва на 10 юни подготовка за еврошампионата
Васил Христов пред БНТ: Не успяхме да издържим на напрежението
Васил Христов пред БНТ: Не успяхме да издържим на напрежението
Сашо Везенков пред БНТ: Борихме се, но Рилски заслужаваше победата
Сашо Везенков пред БНТ: Борихме се, но Рилски заслужаваше победата
Любомир Киров пред БНТ: Тази титла е благодарение на Петър Георгиев
Любомир Киров пред БНТ: Тази титла е благодарение на Петър Георгиев
Топ 24
Най-четени
8-годишно момче от Несебър е световен шампион по ментална аритметика
8-годишно момче от Несебър е световен шампион по ментална аритметика
Мъж загина, а няколко души са ранени след челна катастрофа на Подбалканския път
Мъж загина, а няколко души са ранени след челна катастрофа на...
БНТ 3 ще излъчи Евро 2024 по минифутбол с участието на тима на България
БНТ 3 ще излъчи Евро 2024 по минифутбол с участието на тима на...
Расте броят на случаите на петата болест у нас и в Европа
Расте броят на случаите на петата болест у нас и в Европа
Нова промяна в програмата на „Ролан Гарос“, преместиха мача на Григор Димитров на централния корт
Нова промяна в програмата на „Ролан Гарос“, преместиха...
Враца и Калофер отбелязаха 148 години от гибелта на Христо Ботев
Враца и Калофер отбелязаха 148 години от гибелта на Христо Ботев
Преместиха двубоя на Григор Димитров на друг корт
Преместиха двубоя на Григор Димитров на друг корт
Жълт код за гръмотевици и градушки в Западна и Централна България
Жълт код за гръмотевици и градушки в Западна и Централна България
Министър Георги Глушков откри детския турнир по плуване "Златоперки" (ВИДЕО)
Министър Георги Глушков откри детския турнир по плуване...
Коалиционните партньори на Нетаняху с ултиматум относно плана за примирие в Газа
Коалиционните партньори на Нетаняху с ултиматум относно плана за примирие в Газа