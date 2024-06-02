Националният отбор по баскетбол за младежи U20 се събира на 10 юни на лагер в Самоков

Националният отбор на България за младежи U20 ще започне подготовката си за европейското първенство в Дивизия B в Самоков.

Лагерът ще започне на 10 юни, а старши треньорът Васил Христов и неговият помощник Любомир Киров са повикали общо 16 баскетболисти, които да се включат в тренировките.

Ето и кои са в списъка:

Момчил Кадиев - Левски

Красимир Петров - Левски

Марио Боянов - Левски

Максим Бочев - Левски

Кръстомир Михов - Академик Пловдив

Йоанис Кикрилис - Академик Пловдив

Александър Гавалюгов - Балкан

Илиян Пищиков - Балкан

Стефан Михайлов - Балкан

Михаил Гавазов - Балкан

Иво Корестилов - Балкан

Кристиян Челенков - ЦСКА

Кристиян Попов - Литъл рок, САЩ

Симеон Димитров - Улм академия, Германия

Христо Бъчков - Рилски спортист

Мартин Ковачев - Таранто, Италия

Европейското първенство в Дивизия B ще се проведе в периода 12-21 юли в Питещ, а България е в група заедно с домакина Румъния, Естония, Грузия и Албания.

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