Националният отбор по баскетбол за младежи U20 се събира на 10 юни на лагер в Самоков
Европейското първенство в Дивизия B ще се проведе в периода 12-21 юли в Питещ.
Националният отбор на България за младежи U20 ще започне подготовката си за европейското първенство в Дивизия B в Самоков.
Лагерът ще започне на 10 юни, а старши треньорът Васил Христов и неговият помощник Любомир Киров са повикали общо 16 баскетболисти, които да се включат в тренировките.
Ето и кои са в списъка:
Момчил Кадиев - Левски
Красимир Петров - Левски
Марио Боянов - Левски
Максим Бочев - Левски
Кръстомир Михов - Академик Пловдив
Йоанис Кикрилис - Академик Пловдив
Александър Гавалюгов - Балкан
Илиян Пищиков - Балкан
Стефан Михайлов - Балкан
Михаил Гавазов - Балкан
Иво Корестилов - Балкан
Кристиян Челенков - ЦСКА
Кристиян Попов - Литъл рок, САЩ
Симеон Димитров - Улм академия, Германия
Христо Бъчков - Рилски спортист
Мартин Ковачев - Таранто, Италия
Европейското първенство в Дивизия B ще се проведе в периода 12-21 юли в Питещ, а България е в група заедно с домакина Румъния, Естония, Грузия и Албания.
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