Над 20 000 евро бонуси за шампионките от Монтана 2003 след триумфа в Адриатическата лига

Тимът бе награден от кмета Златко Живков след историческия успех над Цинкарна Целе

000 евро бонуси шампионките монтана 2003 триумфа адриатическата лига
Снимка: bgbasket.com
Баскетболният отбор на Монтана получи специални премии и награди след спечелването на трофея в Адриатическата лига. Тимът на Преслав Пешев триумфира във финала с 69:66 над словенския Цинкарна Целе и донесе престижно отличие в клубната витрина.

На официална церемония в сградата на Община Монтана състезателките и треньорският щаб бяха поздравени от кмета Златко Живков, като получиха бонуси на обща стойност над 20 000 евро, както и допълнителни подаръци. Бяха представени и двете купи - трофеят, който остава завинаги в Монтана, и преходната WABA купа.

Радостина Христова бе избрана за MVP на турнира, а заедно с Даниела Уолън намери място в идеалната петица. Дения Дейвис-Стюърт пък се отличи като най-добра при борбите.

„Още е рано за празненства - не сме завършили задачата си за сезона“, заяви кметът Живков, визирайки предстоящата битка за титлата в българското първенство.

Монтана 2003 затвърди позицията си като водещ фактор в женския баскетбол у нас, добавяйки към богатата си колекция още един международен трофей.

Монтана 2003 отвори нова страница с трофея в Адриатическата лига
Монтана 2003 отвори нова страница с трофея в Адриатическата лига
Историческо злато от Адриатика във витрината на "белите".
#Адриатическа лига за жени 2025/2026 #ЖБК Монтана 2003

