Над 200 училища още учат на две смени – строят се нови корпуси за едносменно обучение

В 227 училища в страната децата все още учат на две смени. Това налага те да стават по-рано за училище и да се връщат много късно у дома. Най-сериозен е проблемът в големите градове - София, Пловдив, Варна. По Национална програма на просветното министерство и по Плана за възстановяване и устойчивост е възможно дострояване на училищата, за да се мине на едносменно обучение.

Най-мащабните проекти за преминаване на учениците на една смяна в момента са в Националната природо- математическа гимназия и 73-то училище в столицата. Директорите им казват, че въпреки трудностите са предприели разширяването, тъй като едносменният режим е най-добър.

Иван Петков, директор на 73-то средно училище: "Не е нормално един ученик, който примерно свършва втора смяна в 7:30 ч. да се прибира вкъщи в осем и половина, девет вечерта и на практика половин година той да не види своите родителите. Както и обратно, сутрин през зимата, когато е минус 10 градуса, учениците да тръгват на училище в такова неподходящо време." Ивайло Ушагелов, директор на НПМГ: "Със сигурност е много по-добро едносменното обучение, това казват научните изследвания, това го виждаме и ние самите като педагози."

В двора на 73-то училище по Плана за възстановяване и устойчивост, чрез Столичната община, се стори нов корпус за децата от 1-ви до 4-и клас. Тук за близо 6 млн. лева европейски пари ще се изградят 12 нови класни стаи и физкултурен салон. Очаква се едносменният режим да започне през следващата учебна година. Скоро обаче ще дойдат учениците за тази учебна година и ще трябва да се осигури тяхната безопасност.

инж. Красимир Кръстев, представител на фирмата, изпълнител на проекта в 73-то СУ: "Навсякъде има строителна ограда, която е трайно закрепена, така че да не позволява по никакъв начин децата да успеят да я преместят."

В двора на НПМГ пък се стори корпус с 24 класни стаи, където ще учат част от учениците. Ще има и СТЕМ-център, и физкултурен салон. Инвестицията е на стойност около 9 млн. лева и е по Националната програма на просветното министерство за пристрояване на училища. Очаква се на едносменен режим да се мине от първия учебен ден на 2028 г.

Ивайло Ушагелов, директор на НПМГ: "Да, малко е нарушен двора ни за дейностите по физическо възпитание и спорт, но в крайна сметка, за да се случи това нещо трябва да изкараме някои неудобства."

10% от училищата в страната остават на двусменен режим. За четири години по програмата на министерството 30 вече са преминали на едносменен режим. През следващия период нови 44 училища ще бъдат разширени. 10 от тях са в София.

Емилия Лазарова, зам.- министър на образованието и науката: "Новото издание на същата програма за строителство продължава като са одобрени още нови 260 млн. лева."

Да се надяваме, че скоро и за последните около двеста училища, ще остане в миналото ставането в ранни зори и връщането по тъмно на децата от училище.