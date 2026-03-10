Най‑солените глоби за Ботев Пловдив и ЦСКА след решенията на Дисциплинарната комисия на БФС

Дисциплинарната комисия към БФС наложи серия от наказания на клубове и футболисти след последните кръгове в Първа и Втора лига. Санкционирани са общо осем клуба, като най‑сериозните глоби са наложени на Ботев Пловдив и ЦСКА заради поведението на техни привърженици по трибуните.

Най‑голямата финансова санкция е за Ботев Пловдив, който ще трябва да плати 1022,58 евро заради обидни и нецензурни скандирания от страна на феновете. ЦСКА също беше наказан за подобно провинение с глоба от 766,94 евро, както и с допълнителни 153,39 евро за нерегламентирано използване на факли.

Санкции бяха наложени и на други клубове от елита. Ботев Враца е глобен с общо 920,33 евро за използване на пиротехника и обидни скандирания. Берое ще трябва да заплати 664,68 евро заради факли и бомбички по трибуните, а Локомотив София е санкциониран с 511,29 евро за възпламеняване на бомбички. Левски също получи финансова санкция от 511,29 евро заради закъснение на отбора за началото на второто полувреме на своя мач.

Дисциплинарната комисия наложи и няколко наказания на футболисти след 25‑ия кръг на efbet Лига. С по един мач наказание са Даниел Мартин Хил и Асен Чандъров от Черно море, Димитър Велковски от Арда и Франциско Варела от Берое.

Санкции има и след мачовете от Втора лига. В югозападното дерби Вихрен Сандански е глобен общо с 332,34 евро за използване на димки и бомбички, а Беласица Петрич ще трябва да плати 255,64 евро за хвърлени предмети на терена.

Дисциплинарната комисия наложи наказания и на редица футболисти и длъжностни лица от различните дивизии и възрастови групи, като част от решенията подлежат на обжалване пред Апелативната комисия на БФС в седемдневен срок.