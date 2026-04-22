Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е...
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Тръмп удължи примирието с Иран
ИЗВЪНРЕДНО
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Намереното румънско златно съкровище бе върнато в страната

По света
намереното румънско златно съкровище върнато страната
14 месеца след обира в музея "Дрентс" в Нидерландия, възстановеното дакийско съкровище се завърна в Румъния. Златният шлем от Коцофенещ и две от трите златни дакийски гривни от Сармизеджетуса Реджия бяха докарани в страната с търговски самолет на международното летище "Хенри Коанда" ("Отопени"), а след това бяха транспортирани с брониран автомобил, охраняван от жандармерията, до Националния исторически музей в Букурещ.

Артефактите бяха показани в сградата на културната институция на специално организирано за журналистите събитиe.

"Румънското национално наследство се завърна у дома, европейското наследство отново е там, където му е мястото. Кражба, включваща използването на експлозиви от такъв мащаб, е безпрецедентна в историята на западните музеи. След няколко седмици съдът в Асен ще се произнесе и очаквам, че правосъдието ще си дойде на мястото. Бих искал да повторя апела, който отправих в Нидерландия при връщането на съкровищата и отново миналата седмица в съдебната зала: всеки, който има информация за местонахождението на третата гривна, моля, да се обади. Помогнете и тази гривна да може да се върне безопасно у дома тук, в Букурещ", обърна се към присъстващите директорът на музея "Дрентс" Роберт ван Ланг.

"Раната, причинена от кражбата, не може лесно да бъде заличена. Месеци наред живеехме със страха, че част от миналото ни може да бъде загубена завинаги. Днес можем да кажем, че съществена част от това съкровище се е завърнала. Но не можем да забравим, че трета дакийска гривна все още липсва. Изразяваме твърдата си надежда, че усилията на властите ще продължат и че и това произведение ще бъде намерено и върнато у дома, в Националния исторически музей на Румъния", каза на свой ред директорът на Националния исторически музей Корнел Илие.

Министърът на културата на Румъния Андраш Деметер изрази мнение, че културното наследство не може да зависи единствено от реакцията в моменти на криза.

Директорът на Националния музеен комплекс "Астра" в Сибиу Чиприан Щефан акцентира върху въпроса за мерките, необходими да гарантират, че подобна ситуация няма да се повтори.

"В момента инструментите за финансиране на европейско ниво, предназначени за музейна инфраструктура – ​​включително складови помещения, изложбени пространства, съобразени със съвременните стандарти, мерки за безопасност, сигурност на наследството и достъпност – представляват само едноцифрен процент. Тази ситуация далеч не е благоприятна за бъдещето", каза Чиприан Щефан.

Той призова управителите на музеи, професионалните асоциации, дипломатите и гражданското общество да се ангажират с устойчиви лобистки усилия, така че в рамките на европейските инструменти за финансиране да има фонд, посветен изключително на движимото наследство на Европа.

От днес до следващата неделя - 3 май, върнатото златно съкровище ще може да бъде разгледано от широката публика в Националния исторически музей на Румъния в Букурещ. След 3 май артефактите ще влязат за реставрация, която ще бъде извършена от специалисти на музея.

Обезщетението от 5,7 млн. евро, което Румъния получи от Нидерландия за откраднатите златни артефакти, ще бъде върнато след приспадане на разходите за реставрация.

С изключение на лека следа по повърхността на шлема, който е бил изпуснат по време на обира, предметите, предадени на румънските власти, са в добро състояние. Румънските специалисти потвърдиха тяхната автентичност.

Дакийските златни артефакти от Сармизеджетуса Реджия (втората част на първи век пр. н. е.) изчезнаха от музея "Дрентс" в нидерландския град Асен на 25 януари 2025 г. Експонатите участваха в изложбата "Дакия! Царството на златото и среброто", организирана в сътрудничество с Националния исторически музей на Румъния. То бе открито в началото на април тази година. Липсва единствено третата дакийска гривна, която все още се издирва. Съдебният процес за кражбата започна преди седмица. Прокурорите искат максимални присъди за извършителите.

