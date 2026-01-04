Нант поднесе изненадата на кръга в Лига 1

Нант поднесе изненадата на кръга във френската Лига 1, след като се наложи с 2:0 като гост на Олимпик Марсилия в среща от 17-ия кръг. Успехът беше едва трети за „канарчетата“ от началото на сезона, но дойде в ключов момент и сложи край на серията им от три поредни загуби. Тимът остава 16-и във временното класиране с 14 точки, но си вдъхна глътка въздух в битката за оцеляване.

Марсилия, от своя страна, допусна втора загуба в последните си три шампионатни мача и пропусна възможността да се доближи до втория Пари Сен Жермен. Южняците са трети с 32 точки, наравно с Лил, но с разочароващо представяне на „Велодром“.

Ключовият момент в двубоя дойде в 26-ата минута, когато домакините останаха с човек по-малко след директен червен картон за Артур Вермеерен. Само четири минути по-късно гостите се възползваха от численото си превъзходство и откриха резултата чрез Фабиен Сентонз.

Проблемите за Марсилия се задълбочиха след почивката, когато Билал Надир получи два жълти картона в рамките на две минути и остави тима си с едва девет души на терена. В края на срещата Нант подпечата победата си, след като Реми Кабела реализира дузпа в 88-ата минута за нарушение на Бенжамен Павар.