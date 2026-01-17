Катарският пилот Насер Ал-Атия спечели шестата си титла на Рали Дакар след последния 13-и етап на митичното състезание, което от 2020 година се провежда в Саудитска Арабия.

Ал-Атия бе спечелил досегашните си победи през 2011, 2015, 2019, 2022 и 2023, като осигури на Дачия и първия триумф при едва второто участие на тима.

55-годишният катарец проведе ралито стратегически, като още в първите етапи се настани в челото на генералното класиране.

Той завърши на девето място в последния етап от 105 км по хронометър около Янбу на Червено море, но успя да запази близо десет минути преднина пред испанеца Нани Рома с Форд.

В последния етап победител бе шведът Матиас Екстрьом с Форд, който успя да приключи на трето място в генералното класиране. В днешното последно състезание на второ място финишира французинът Себастиен Льоб с Дачия, който в десетото си участие завърши на четвърта позиция в крайното подреждане. Хенк Латеган от Република Южна Африка с Тойота завърши трети днес, но той остана извън Топ 10 в генералното класиране.

Аржентинецът Лусиано Бенавидес От Ред Бул КТМ спечели титлата при моторите като в изключително драматична борба изпревари само с две секунди американеца Рики Брабец с Хонда, който водеше, но в последните километри на етапа направи груба навигационна грешка Трети е испанецът Тоша Шарейна, който също е с Хонда.

Последният 13-и етап бе спечелен от испанеца Едгар Канет (КТМ), който изпревари с 6 секунди шампиона Лусиано Бенавидес и с 47 секунди Тоша Шарейна.