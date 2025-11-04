БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Не забравяйте чадъра и през следващите дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази

Очакват ни валежи, до петък температурите ще останат без съществена промяна, какво ще бъде времето през почивните дни

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В следобедните часове времето ще се задържи облачно, на много места с валежи от дъжд, които от запад постепенно ще спират. Максималните температури ще бъдат съществено по-ниски от вчера, между 10° и 15°, в София около 10°.

Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. И през нощта, и утре, облачността ще остане предимно значителна, като на места, главно в Югоизточна България и планинските райони, със слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 5° и 11°, в София около 7°, а дневните температури ще останат без съществена промяна – между 10° и 15°, в София около 12°. Вятърът в страната ще е слаб, в Източна България и на морския бряг умерен, от север-североизток.

По Черноморието на много места ще има слаби превалявания, по-интензивни по Южното Черноморие. Максималните температури ще са от 14° до 16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще е облачно, на места с валежи от дъжд, над 2000 метра от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части от северозапад. Максималните температури по най-високите ни върхове ще бъдат от минус 1 на Мусала, до градус над нулата на Черни връх.

През следващите дни ще се задържи по-често облачно, на места с валежи от дъжд. Остават и условията за намалена видимост на места в низините, котловините и около водните басейни. До петък температурите ще останат без съществена промяна.

Слабо затопляне предстои през почивните дни. По-съществено ще се повишат температурите в неделя в Източна България, където ще духа силен югозападен вятър.

#времето #валежи #прогноза за времето #дъжд #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
1
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения изчезнал мъж в Пирин
2
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
3
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
4
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
5
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега
6
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Времето

Валежи в цялата страна около обяд и чувствително застудяване днес
Валежи в цялата страна около обяд и чувствително застудяване днес
Застудяване и дъжд през новата седмица Застудяване и дъжд през новата седмица
Чете се за: 01:40 мин.
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
20309
Чете се за: 02:52 мин.
Предимно слънчево време в неделя, на места със сутрешни мъгли Предимно слънчево време в неделя, на места със сутрешни мъгли
Чете се за: 02:05 мин.
Слънчев и топъл уикенд, валежи се очакват през новата седмица Слънчев и топъл уикенд, валежи се очакват през новата седмица
Чете се за: 02:22 мин.
Топло за сезона и в съботния ден Топло за сезона и в съботния ден
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

"България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо...
Чете се за: 11:07 мин.
У нас
Българските евромонети - къде и как се секат? Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро 2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Затвориха "Дунав мост" между Русе и Гюргево - кои са алтернативните маршрути Затвориха "Дунав мост" между Русе и Гюргево - кои са алтернативните маршрути
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Без банкомат: Готови ли са в село Държава да посрещнат еврото?
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Президентът Румен Радев връчи знамето на антарктиците (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Чете се за: 06:30 мин.
По света
Ню Йорк избира нов кмет: Кои са основните кандидати и кого...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ