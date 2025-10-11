БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нестеров отстъпи на крачка от финала в Ираклион

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Поставеният под №1 допусна шест пробива.

пьотр нестеров успя влезе основната схема сингъл турнира atp challenger софия
Слушай новината

Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под №1 загуби от третия в схемата Йохан Никлес (Швейцария) с 2:6, 0:6 за 69 минути, след като допусна шест пробива.

За българина това беше първи полуфинал във веригата на Международната федерация ITF от средата на май, когато спечели титлата на състезание от същия ранг в Букурещ.

# Пьотр Нестеров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
4
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
5
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и...
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
6
Съдът остави в ареста Благомир Коцев

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
3
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
Четвърта жертва на потопа в Елените
6
Четвърта жертва на потопа в Елените

Още от: Български тенис

Томова не успя да преодолее първия кръг на квалификациите в Нинбо
Томова не успя да преодолее първия кръг на квалификациите в Нинбо
Елеонора Тонева се класира за полуфиналите на турнир на ITF за девойки Елеонора Тонева се класира за полуфиналите на турнир на ITF за девойки
Чете се за: 00:37 мин.
Глушкова отстъпи на четвъртфиналите в Ираклион Глушкова отстъпи на четвъртфиналите в Ираклион
Чете се за: 00:50 мин.
Пьотр Нестеров заслужи място във финалното каре в Ираклион Пьотр Нестеров заслужи място във финалното каре в Ираклион
Чете се за: 01:02 мин.
Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнир в Испания Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнир в Испания
Чете се за: 00:52 мин.
Григор Димитров пропуска и турнира в Стокхолм Григор Димитров пропуска и турнира в Стокхолм
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да растат Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да растат
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра (СНИМКИ) С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бурята "Алис" потопи Южна Испания (СНИМКИ) Бурята "Алис" потопи Южна Испания (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Наталия Киселова: Бюджетът и преминаването към еврото са...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ