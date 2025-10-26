Ница продължава възхода си в Лига 1

Ница продължи изкачването си нагоре в класирането на Лига 1 с четвърти пореден мач без поражение, след като надви Рен с 2:1 като гост, в двубой от 9-и кръг на френското първенство.

Така тимът от Ривиерата изпревари днешния си съперник и вече е осми с 14 точки. "Червено-черните" пък са 10-и с 11.

Два гола през първото полувреме се оказаха достатъчни, за да донесат успеха на гостите. Софиян Диоп откри резултата в 38-ата минута след подаване на Джонатан Клаус, който сам вкара втория гол в добавеното време на първата част. В средата на второто полувреме Aбделхамид Ет Будлал се разписа за Рен – гол, който не промени сценария от срещата.

Анже и Льо Авър се измъкнаха от зоната на изпадащите, след като спечелиха днешните си мачове. И двата състава вече са с по 9 точки, като Анже надви Лориен с 2:0, а Льо Авър си тръгна с 1:0 от гостуването на Оксер.

Двата загубили отбора в тези двубои слязоха 18-и и 19-и, а зад тях е само Мец.

Анже сложи край на чакането от седем мача за победа, след като прекърши с 2:0 Лориен на „Стад Реймон Копа“. Младият нападател Проспер Петер откри в 16-ата минута с удар с левия крак.

Гостите получиха спасителен пояс в средата на първото полувреме, след като им беше дадена дузпа заради фаул на Карлес Аркус. Вратарят Кофи обаче спаси изстрела на Ейгюн Тосин. Това не отказа гостите от Бретан и те продължиха да натискат здраво, но вратарят Кофи пак беше на висота.

В 59-ата минута Сидики Шериф вкара второто попадение в мача, разписвайки се от много малък ъгъл, оставяйки изненадания вратар Ив Много само да извади топката от мрежата.

Опитният Абдулайе Туре пък осигури трите точки на Льо Авър при визитата на Оксер.