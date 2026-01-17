Нигерия спечели бронзовите медали в Купата на африканските нации

Нигерия завоюва третото място на Купата на африканските нации, след като победи Египет с 4:2 след изпълнение на дузпи в Казабланка. Редовното време завърши без голове – 0:0.

През първата част Акор Адамс отбеляза с мощен удар с глава в 36-ата минута, но попадението бе отменено след видео проверка за фаул на нигерийците при подготовката на атаката. В началото на второто полувреме Адемола Лукман също се разписа за „суперорлите“, но голът бе отменен заради засада, което предизвика разочарование у звездата на Аталанта.

В 80-ата минута Омар Мармуш падна в наказателното поле на Египет, но съдията не отсъди дузпа след преглед на ситуацията. Така двата тима се насочиха директно към изпълненията на дузпи, без да има продължения.

Фисайо Деле-Баширу пропусна първата дузпа за Нигерия, но египтяните започнаха с два пропуска – Мохамед Салах и Омар Мармуш не успяха да реализират. Акор Адамс и Моузес Саймън вкараха за „суперорлите“, докато Рами Рабия отбеляза за Египет. Алекс Айоби поддържаше преднината за Нигерия, а Махмуд Сабер се разписа за „фараоните“. В крайна сметка Адемола Лукман бе безупречен при последната дузпа и донесе победата на Нигерия с 4:2.