Никлас Фюлкруг спаси Милан с дебютния си гол

Милан победи Лече с 1:0 в среща от 21-ия кръг на италианската Серия „А“. В герой за домакините се превърна новото попълнение Никлас Фюлкруг, който отбеляза единственото попадение в срещата в 76-ата минута. Германецът засече с глава центриране на Алексис Салемакерс и с дебютния си гол за Милан донесе три точки. Всичко това стана точно 3 минути, след, след като Фюлкруг се беше появил в игра.



Преди това двата отбора бяха създали няколко добри положения, но до нищо опасно така и не се беше стигнало. Двубоят на моменти беше досадно скучен. Влизането на Фюлкгруг обаче промени срещата тотално.



Благодарение на успеха Милан събра на сметката си 46 точки, като изостава с 3 от лидера и градски съперник Интер.



В следващия кръг „росонерите“ ще гостуват на Рома, докато водачът Интер приема Пиза.