Нико Пас открадна шоуто при разгром на Комо над Лацио

Станко Димов от Станко Димов
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Аржентинецът се отличи с два гола, но пропусна и дузпа.

Комо, Нико Пас
Снимка: БГНЕС
Отборът на Комо победи с 3:0 като гост Лацио в последния мач от 21-ия кръг на италианската Серия „А“. Отново в герой за езерняците се превърна Нико Пас, който се отличи с две попадения и дори можеше да приключи срещата с хеттрик, но пропусна дузпа.

Благодарение на успеха тимът на Сеск Фабрегас събра на сметката си 37 точки и е шести в класирането, само на два пункта зад петия Ювентус. Победата беше 10-та за Комо от началото на сезона в италианския футболен елит. Лацио остава с баланс 7-7-7 (победи, равенства и загуби), като заема 9-та позиция с 28 точки.

Не е изключено треньорът Лаурицио Сари да бъде освободен след тежкото поражение на „Олимпико“ и поредния безличен мач на „орлите“.

Хърватинът Мартин Батурина откри резултата след 90 секунди игра в Рим, а Нико Пас увеличи аванса на гостите в 24-ата минута. 10 преди края на първата част Пас пропусна дузпа, след като ударът му от бялата точка беше спасен от Проведел.

Още в началото на втората част обаче Пас вкара шедьовър от около 20 метра и оформи крайното 0:3, с което сложи точка на интригата в срещата. С асистенция с пета се отличи Батурина.

По-рано днес Кремонезе и Верона завършиха 0:0. Двата отбора не успяха да стигнат до попадение, въпреки че гостите отправиха четири удара към вратата на своя съперник. В класирането Кремонезе е на 12-о място с 23 точки, а Верона е на последна позиция с 14.

