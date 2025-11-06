БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Николай Желязков очаква труден реванш срещу Осиек

Столичани спечелиха първата среща с 3:2 гейма.

Николай Желязков
Снимка: Startphoto.bg
Серията не е приключила. Трябва ни победа в София. Това каза треньорът на волейболния Левски Николай Желязков по повод победата на тима му срещу хърватския Осиек с 3:2 във втория предварителен кръг на Шампионската лига.

„Не смятам, че серията е приключила, тъй като при резултат 3:1 до голяма степен сме фаворити, защото ни трябваха само два гейма. Сега ни трябва победа в София. Ще бъде трудно, имаме тежка програма, предстои ни мач в Бургас с Дея, след това реваншът с тима на Осиек. Тежка ни е програмата, въпросът е да възстановим по най-добрия възможен начин момчетата, които взеха участие. Дано състоянието на Гордан (б. а. - Люцканов) не се е влошило много", каза специалистът пред клубния сайт на „сините“.

„Това, което ми хареса, е, че ние изпуснахме четвъртия гейм, накрая имахме мачбол. Това може да се случи, не е задължително всеки мачбол да се печели. В такива моменти обикновено отборите или рухват, или остават концентрирани. Ние останахме концентрирани и успяхме да доиграем мача добре и в трудни моменти бяхме добре във всяка ситуация, което за мен е огромен позитив", завърши Николай Желязков.

