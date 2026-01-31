БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нийл Скъпски и Кристиан Харисън триумфираха в двойките при мъжете на Australian Open

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Първа титла от Големия шлем за двамата тенисисти в отбор след успех над австралийския дует Кублер/Полманс

Нийл Скъпски и Кристиан Харисън триумфираха в двойките при мъжете на Australian Open
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Шестите поставени Нийл Скъпски и Кристиан Харисън спечелиха титлата на двойки при мъжете на Australian Open, след като на финала победиха австралийските представители Джейсън Кублер и Марк Полманс със 7:6(4), 6:4. Двубоят се изигра на "Род Лейвър Арена“, а покривът на централния корт бе затворен заради дъжд.

Това бе първи турнир от Големия шлем като двойка за Скъпски и Харисън, които започнаха съвместната си работа едва преди две седмици. Успехът донесе дебютна титла от титлите от Големия шлем за американеца Харисън, докато за Скъпски това е четвърти трофей от Големия шлем в кариерата му на двойки и смесени двойки и първи извън Уимбълдън.

Първият сет премина без пробиви до 4:2 в полза на британско-американския дует, но подкрепяни от шумната домакинска публика, Кублер и Полманс успяха да се върнат в мача и да доведат частта до тайбрек. В него Скъпски и Харисън показаха повече хладнокръвие и затвориха сета след мощен завършващ удар на мрежата.

Във втория сет Скъпски и Харисън пробиха рано за 3:1 и задържаха предимството си до края, въпреки съпротивата на австралийците, които спасиха два шампионски пункта. При третата възможност обаче Харисън сложи точка на спора с ас по правата.

Трофеят има и символично значение за семейство Харисън. По-големият брат на Кристиан, Райън Харисън, също е шампион от Големия шлем на двойки, след като спечели Ролан Гарос през 2017 година.

"Знаех, че опитът на Нийл ще ни помогне в най-важните моменти. Беше удоволствие да се борим заедно“, заяви Харисън след победата.

#Кристиан Харисън #Нийл Скъпски #Australian Open

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
2
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
3
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
4
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм да приема
5
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм...
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам от трудните решения
6
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: ATP

Рафаел Надал: Джокович е извън пика си, но заслужава пълно уважение
Рафаел Надал: Джокович е извън пика си, но заслужава пълно уважение
Елизе Мертенс и Джан Шуай завоюваха титлата на двойки при жените на Australian Open Елизе Мертенс и Джан Шуай завоюваха титлата на двойки при жените на Australian Open
Чете се за: 02:07 мин.
Яник Синер: Приемам загубата като урок, за мен Ноле е най-великият играч Яник Синер: Приемам загубата като урок, за мен Ноле е най-великият играч
Чете се за: 01:40 мин.
Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя поне веднъж Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя поне веднъж
Чете се за: 01:15 мин.
Новак Джокович спечели драматичен полуфинал с Яник Синер и ще спори за трофея на Australian Open Новак Джокович спечели драматичен полуфинал с Яник Синер и ще спори за трофея на Australian Open
Чете се за: 04:05 мин.
Александър Зверев изрази несъгласие със съдийството при загубата от Карлос Алкарас Александър Зверев изрази несъгласие със съдийството при загубата от Карлос Алкарас
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер "Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Гуцанов: Социалният сектор е защитен, но БСП е в тежко положение Гуцанов: Социалният сектор е защитен, но БСП е в тежко положение
Чете се за: 07:52 мин.
У нас
Методи Байкушев от ПП за отпадането на знакови лица от партийните...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Месеци след потопа „Елените“ остават без ясно бъдеще, а...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Пленум на БСП: Социалистите решават кога ще е Конгресът на партията
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Бюджетна парализа в САЩ на фона на масови протести срещу...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ