Нийл Скъпски и Кристиан Харисън триумфираха в двойките при мъжете на Australian Open

Шестите поставени Нийл Скъпски и Кристиан Харисън спечелиха титлата на двойки при мъжете на Australian Open, след като на финала победиха австралийските представители Джейсън Кублер и Марк Полманс със 7:6(4), 6:4. Двубоят се изигра на "Род Лейвър Арена“, а покривът на централния корт бе затворен заради дъжд.

Това бе първи турнир от Големия шлем като двойка за Скъпски и Харисън, които започнаха съвместната си работа едва преди две седмици. Успехът донесе дебютна титла от титлите от Големия шлем за американеца Харисън, докато за Скъпски това е четвърти трофей от Големия шлем в кариерата му на двойки и смесени двойки и първи извън Уимбълдън.

Първият сет премина без пробиви до 4:2 в полза на британско-американския дует, но подкрепяни от шумната домакинска публика, Кублер и Полманс успяха да се върнат в мача и да доведат частта до тайбрек. В него Скъпски и Харисън показаха повече хладнокръвие и затвориха сета след мощен завършващ удар на мрежата.

Във втория сет Скъпски и Харисън пробиха рано за 3:1 и задържаха предимството си до края, въпреки съпротивата на австралийците, които спасиха два шампионски пункта. При третата възможност обаче Харисън сложи точка на спора с ас по правата.

Трофеят има и символично значение за семейство Харисън. По-големият брат на Кристиан, Райън Харисън, също е шампион от Големия шлем на двойки, след като спечели Ролан Гарос през 2017 година.