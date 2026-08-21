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Нова проверка за изплувалата тръба край „Златна рибка“: Водните проби са в норма

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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нова проверка изплувалата тръба bdquoзлатна рибкаldquo водните проби норма
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Нова проверка на дълбоководния колектор край Созопол след пореден сигнал за изплувала тръба в морето срещу плаж „Златна рибка“. От екоинспекцията в Бургас съобщиха, че взетите проби от пречистените отпадъчни води са в норма.

Съоръжението отвежда пречистените води от пречиствателната станция в Созопол навътре в морето и е част от канализационната система „Созопол – Черноморец – Равадиново“. Сигналът е подаден на зеления телефон на РИОСВ и е за изплувала тръба в посока остров „Свети Иван“.

Експерти са извършили проверка на място на 14 и 15 август, а от изхода на пречиствателната станция са взети проби за физикохимичен анализ. Изследвани са показатели като азот, фосфор, неразтворени вещества, детергенти и нефтопродукти. Резултатите показват, че стойностите са в рамките на допустимите норми.

Това е третата проверка на пречиствателната станция в Созопол от началото на летния сезон. Проби са вземани и на 24 юни и 24 юли, като и тогава не са установени отклонения.

От РИОСВ-Бургас посочват, че резултатите от трите последователни проверки потвърждават, че пречистените отпадъчни води, които излизат от станцията в Созопол, отговарят на нормативните изисквания.

#взетеи проби #тръба в морето #Созопол

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