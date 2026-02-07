Нови удари срещу Украйна: Полските летища Любин и Жешов затовриха временно

Нови масирани атаки срещу Украйна наложиха временното затваряне тази сутрин на летищата в Люблин и Жешов в Югоизточна Полша, близо до украинската граница.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че над 400 дрона и около 40 ракети са били изстреляни срещу обекти от енергийната инфраструктура. Атаките идват само няколко дни след последния кръг от преговори между Украйна и Русия с посредничеството на Съединените щати.

Според Зеленски, Вашингтон иска войната да приключи преди юни. Основни въпроси като териториалните отстъпки и съдбата на АЕЦ "Запорожие", обаче остават нерешени. Зеленски каза, че Киев е приел предложението на САЩ преговорите да продължат след една седмица в Маями.