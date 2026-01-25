БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път...
Чете се за: 00:55 мин.
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

Общинският съветник от София, обвинен в изнудване, е пуснат под гаранция

Чете се за: 01:00 мин.
У нас
съдът оправда прокурор константин сулев делото обвиненията пепи еврото
Софийският градски съд определи парични гаранции за четиримата задържани за ОПГ за изнудване, сред които и общинският съветник Антон С.

Паричните гаранции са съответно: Денислав П. - 12 500 евро, Антон С. е с 10 000 евро, Биляна С. е с 2500 евро, а четвъртият задържан е с 5000 евро.

Съдът прие, че оневиняващите доказателства са повече от обвинителните и то при положение, че разследването е започнало още през юни 2025 г. Няма опасност обвиняемите да се укрият, биха могли да извършат престъпление, но опасността не е толкова голяма, защото има данни за техни агресивни действия, но те са били изолирани.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред САС.

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
От утре блокади по западната ни граница
От утре блокади по западната ни граница

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Румен Ненков за присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп: Законно е
Румен Ненков за присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп: Законно е
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново
Чете се за: 01:30 мин.
Прокуратурата обвини четирима за организирана група за изнудвания Прокуратурата обвини четирима за организирана група за изнудвания
Чете се за: 01:00 мин.
КС отхвърли искането на депутати за противоконституционност на избора на премиер и състав на Министерски съвет КС отхвърли искането на депутати за противоконституционност на избора на премиер и състав на Министерски съвет
Чете се за: 00:50 мин.
Отстраниха лекаря, обвинен в подкуп за решения за намалена работоспособност Отстраниха лекаря, обвинен в подкуп за решения за намалена работоспособност
Чете се за: 02:00 мин.
Референдумът за еврото: КС реши, че няма да го гледа по същество Референдумът за еврото: КС реши, че няма да го гледа по същество
Чете се за: 00:27 мин.

Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Румен Ненков за присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп: Законно е Румен Ненков за присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп: Законно е
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Ще започне ли нов живот за остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол? (СНИМКИ) Ще започне ли нов живот за остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол? (СНИМКИ)
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре 200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Бой, грозни сцени и скандал: Пиян българин "приземи"...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Гняв, скръб и сблъсъци в Минесота: Пистолет или телефон е държал...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
