Общинският съветник от София, обвинен в изнудване, е пуснат под гаранция

Софийският градски съд определи парични гаранции за четиримата задържани за ОПГ за изнудване, сред които и общинският съветник Антон С.

Паричните гаранции са съответно: Денислав П. - 12 500 евро, Антон С. е с 10 000 евро, Биляна С. е с 2500 евро, а четвъртият задържан е с 5000 евро.

Съдът прие, че оневиняващите доказателства са повече от обвинителните и то при положение, че разследването е започнало още през юни 2025 г. Няма опасност обвиняемите да се укрият, биха могли да извършат престъпление, но опасността не е толкова голяма, защото има данни за техни агресивни действия, но те са били изолирани.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред САС.