Обучени кучета помагат на граничните полицаи – как Пирин откри близо 46 кг марихуана на ГКПП "Капитан Андреево"?

Обучените кучета са безценни помощници на граничните полицаи и митничарите на граничния пункт "Капитан Андреево". Преди дни служебното куче Пирин е помогнало за откриването на близо 46 килограма канабис, укрит в лек автомобил, пътуващ от Сърбия за Турция.

Още в ранните часове движението на граничния пункт "Капитан Андреево" е доста натоварено. Преди дни тук беше разкрито поредното количество наркотици, открито в лека кола, по пътя за Турция. Наркотикът е открит след анализ на риска и съвместна проверка между митническите служители и "Гранична полиция".

Красимир Чапкънов - началник на МП “Капитан Андреево”: "На 4 март, около 16.30 часа, на изход леки автомобили пристига лек автомобил с чужда регистрация. Лицето, което управлява автомобила, също е чужд гражданин с двойно гражданство – албанско и сръбско. След анализ на риска съвместно с "Гранична полиция" е отбит лекия автомобил за щателна митническа проверка."

При проверката са открити специално преработени тайници.

"В кухините на превозното средство – в пода и в калниците, те са фабрични кухини, които са преработени в тайници, е открито 107 пакета зелена тревиста маса. След полевия наркотест отговаря на марихуана. Тя е с количество 45 кг и 760 грама."

Стойността на задържаното количество е над 330 хиляди евро. Операцията е била извършена след предварителна информация.

От "Гранична полиция" обясниха, че в проверката е участвало и служебното куче Пирин, обучено да открива наркотични вещества.

Яни Пейчев, началник на ГКПП "Капитан Андреево": "На ГКПП "Капитан Андреево" имаме четири служебни кучета, като три от тях са за разкриване на взривни вещества, а конкретно кучето Пирин е за разкриване на наркотични вещества."

Кучето помага на служителите да локализират мястото на укрития наркотик.

"Благодарение на водача, който се занимава със служебното куче, има способи, при които при наличие на наркотично вещество в моторното превозно средство служебното куче се ориентира и дава знак за по-обстойна проверка и насочва евентуалното място, където е укрито веществото."

Според митническите служители най-често към Турция се пренася марихуана. За миналата година има над 1100 килограма задържана марихуана. Там цената е доста по-висока, отколкото в Европа.

Поне 10 километра е опашката от тирове преди ГКПП "Капитан Андреево" тази сутрин. Шофьорите трябва да бъдат внимателни, тъй като на места камионите са заели освен аварийната лента и едното платно. Интензивен е трафикът през граничния пункт. Около 3000 са обработените тирове в двете посоки за последното денонощие. Това е максималния капацитет на пункта, който е най-големият сухопътен.

Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева