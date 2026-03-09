БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обучени кучета помагат на граничните полицаи – как Пирин откри близо 46 кг марихуана на ГКПП "Капитан Андреево"?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Запази

Наркотикът е бил укрит в тайници в лек автомобил, пътуващ от Сърбия за Турция

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Обучените кучета са безценни помощници на граничните полицаи и митничарите на граничния пункт "Капитан Андреево". Преди дни служебното куче Пирин е помогнало за откриването на близо 46 килограма канабис, укрит в лек автомобил, пътуващ от Сърбия за Турция.

Още в ранните часове движението на граничния пункт "Капитан Андреево" е доста натоварено. Преди дни тук беше разкрито поредното количество наркотици, открито в лека кола, по пътя за Турция. Наркотикът е открит след анализ на риска и съвместна проверка между митническите служители и "Гранична полиция".

Красимир Чапкънов - началник на МП “Капитан Андреево”: "На 4 март, около 16.30 часа, на изход леки автомобили пристига лек автомобил с чужда регистрация. Лицето, което управлява автомобила, също е чужд гражданин с двойно гражданство – албанско и сръбско. След анализ на риска съвместно с "Гранична полиция" е отбит лекия автомобил за щателна митническа проверка."

При проверката са открити специално преработени тайници.

"В кухините на превозното средство – в пода и в калниците, те са фабрични кухини, които са преработени в тайници, е открито 107 пакета зелена тревиста маса. След полевия наркотест отговаря на марихуана. Тя е с количество 45 кг и 760 грама."

Стойността на задържаното количество е над 330 хиляди евро. Операцията е била извършена след предварителна информация.

От "Гранична полиция" обясниха, че в проверката е участвало и служебното куче Пирин, обучено да открива наркотични вещества.

Яни Пейчев, началник на ГКПП "Капитан Андреево": "На ГКПП "Капитан Андреево" имаме четири служебни кучета, като три от тях са за разкриване на взривни вещества, а конкретно кучето Пирин е за разкриване на наркотични вещества."

Кучето помага на служителите да локализират мястото на укрития наркотик.

"Благодарение на водача, който се занимава със служебното куче, има способи, при които при наличие на наркотично вещество в моторното превозно средство служебното куче се ориентира и дава знак за по-обстойна проверка и насочва евентуалното място, където е укрито веществото."

Според митническите служители най-често към Турция се пренася марихуана. За миналата година има над 1100 килограма задържана марихуана. Там цената е доста по-висока, отколкото в Европа.

Поне 10 километра е опашката от тирове преди ГКПП "Капитан Андреево" тази сутрин. Шофьорите трябва да бъдат внимателни, тъй като на места камионите са заели освен аварийната лента и едното платно. Интензивен е трафикът през граничния пункт. Около 3000 са обработените тирове в двете посоки за последното денонощие. Това е максималния капацитет на пункта, който е най-големият сухопътен.

Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева

#МП "Капитан Андреево" # ГКПП "Капитан Андреево" #задържана марихуана #митнически служители #полицейски кучета #гранични полицаи

Последвайте ни

ТОП 24

България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
1
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия
3
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за...
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
4
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
5
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
6
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
4
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
5
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
6
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...

Още от: Криминално

Навръх 8 март: Откраднаха цветя за 1000 евро край Несебър
Навръх 8 март: Откраднаха цветя за 1000 евро край Несебър
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил
12309
Чете се за: 02:52 мин.
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани
11015
Чете се за: 01:22 мин.
Оставиха в ареста двамата полицаи от Казанлък, обвинени за смъртта на арестант Оставиха в ареста двамата полицаи от Казанлък, обвинени за смъртта на арестант
Чете се за: 01:20 мин.
Почти 46 кг марихуана откри граничарското куче Пирин на ГКПП „Капитан Андреево“ Почти 46 кг марихуана откри граничарското куче Пирин на ГКПП „Капитан Андреево“
Чете се за: 01:22 мин.
ГДБОП разби престъпна група за трафик на хора и сексуална експлоатация ГДБОП разби престъпна група за трафик на хора и сексуална експлоатация
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Служители на "Български пощи" на протест в деня за изплащане на пенсиите
Служители на "Български пощи" на протест в деня за...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Служители на градския транспорт във Варна излизат на протест – очаква се блокада на Аспаруховия мост Служители на градския транспорт във Варна излизат на протест – очаква се блокада на Аспаруховия мост
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокирани българи от...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Цените на горивата: Ще се отрази ли войната в Близкия изток на...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Обучени кучета помагат на граничните полицаи – как Пирин...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
В началото на седмицата: Слънчево, топло следобед, но със сутрешни...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ