Обвинение в цензура: САЩ наложиха санкции на европейци

Съединените щати наложиха санкции на петима видни европейски фигури, заради регулации наложени на американски технологични компании.

Сред санкционираните е и бившият еврокомисар Тиери Бретон. Те нямат право да влизат на територията на Съединените щати. В съобщение на държавния департамент се посочва, че действията на тези лица са били равносилни на цензура.

В социалната мрежа Екс американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че "администрацията на Тръмп вече няма да търпи подобни действия". Санкционирането е в отговор на решение на Европейската комисия да глоби мрежата Екс със 120 милиона евро заради недостатъчна прозрачност. Французинът Тиери Бретон е определян като "архитекта" на Закона за цифровите услуги на ЕС, който регулира онлайн платформите.