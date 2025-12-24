БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.

Обвинение в цензура: САЩ наложиха санкции на европейци

Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Съединените щати наложиха санкции на петима видни европейски фигури, заради регулации наложени на американски технологични компании.

Сред санкционираните е и бившият еврокомисар Тиери Бретон. Те нямат право да влизат на територията на Съединените щати. В съобщение на държавния департамент се посочва, че действията на тези лица са били равносилни на цензура.

В социалната мрежа Екс американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че "администрацията на Тръмп вече няма да търпи подобни действия". Санкционирането е в отговор на решение на Европейската комисия да глоби мрежата Екс със 120 милиона евро заради недостатъчна прозрачност. Французинът Тиери Бретон е определян като "архитекта" на Закона за цифровите услуги на ЕС, който регулира онлайн платформите.

#Марко Рубио #Доналд Тръмп #санкции на САЩ

