Обявиха програмата за деветия и десетия кръг в Първа лига

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и телевизията, предаваща мачовете от Първа лига, утвърди програмата за срещите от деветия и десетия кръг , двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА, както и отложения двубой от седми кръг между отборите на Локомотив София и ЦСКА.

Срещата между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18:30 часа, а гвоздеят на програмата от първенството ще бъде на 20 септември, когато Левски приема Лудогорец от 20:30 часа. ЦСКА пък ще изиграе и отложения си мач от седмия кръг с Локомотив София, който ще се проведе на 16 септември от 19:00 часа

Ето и календара, обявен от БФС:

Суперкупа на България

9 септември - 18:30 часа - Левски - ЦСКА -

Мачове от IX кръг на Първа лига:

11 септември - 21:00 часа - Черно море - Локомотив София

12 септември - 19:00 часа - ЦСКА 1948 - Дунав Русе

12 септември - 21:30 часа - ЦСКА - Арда Кърджали

13 септември - 15:15 часа - Славия - Спартак Варна

13 септември - 17:45 часа - Ботев Враца - Левски

13 септември - 20:30 часа - Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив

14 септември - 20:30 часа - Лудогорец - Септември

Отложен мач от VII кръг на Първа лига:

16 септември - 19:00 часа - Локомотив София - ЦСКА

Мачове от Х кръг на Първа лига:

18 септември - 20:00 часа - Славия - ЦСКА 1948

19 септември - 14:00 часа - Дунав Русе - Ботев Враца

19 септември - 16:30 часа - Септември - Ботев Пловдив

19 септември - 19:00 часа - Арда Кърджали - Черно море

20 септември - 15:15 часа - Спартак Варна - Локомотив София

20 септември - 17:45 часа - Локомотив Пловдив - ЦСКА

20 септември - 20:30 часа - Левски - Лудогорец