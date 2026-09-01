Обявиха програмата за деветия и десетия кръг в Първа лига

Потвърдиха и кога ще се изиграе мачът за Суперкупата на България.
Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и телевизията, предаваща мачовете от Първа лига, утвърди програмата за срещите от деветия и десетия кръг , двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА, както и отложения двубой от седми кръг между отборите на Локомотив София и ЦСКА.
Срещата между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18:30 часа, а гвоздеят на програмата от първенството ще бъде на 20 септември, когато Левски приема Лудогорец от 20:30 часа. ЦСКА пък ще изиграе и отложения си мач от седмия кръг с Локомотив София, който ще се проведе на 16 септември от 19:00 часа
Ето и календара, обявен от БФС:
Суперкупа на България
9 септември - 18:30 часа - Левски - ЦСКА -
Мачове от IX кръг на Първа лига:
11 септември - 21:00 часа - Черно море - Локомотив София
12 септември - 19:00 часа - ЦСКА 1948 - Дунав Русе
12 септември - 21:30 часа - ЦСКА - Арда Кърджали
13 септември - 15:15 часа - Славия - Спартак Варна
13 септември - 17:45 часа - Ботев Враца - Левски
13 септември - 20:30 часа - Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив
14 септември - 20:30 часа - Лудогорец - Септември
Отложен мач от VII кръг на Първа лига:
16 септември - 19:00 часа - Локомотив София - ЦСКА
Мачове от Х кръг на Първа лига:
18 септември - 20:00 часа - Славия - ЦСКА 1948
19 септември - 14:00 часа - Дунав Русе - Ботев Враца
19 септември - 16:30 часа - Септември - Ботев Пловдив
19 септември - 19:00 часа - Арда Кърджали - Черно море
20 септември - 15:15 часа - Спартак Варна - Локомотив София
20 септември - 17:45 часа - Локомотив Пловдив - ЦСКА
20 септември - 20:30 часа - Левски - Лудогорец