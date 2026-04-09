Обявиха следващите стартове на Никола Цолов

Организаторите на Формула 2 официално потвърдиха, че шампионатът ще се включи в уикендите на Формула 1 в Маями (1–3 май) и Канада (22–24 май), с което ще компенсира отпадането на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия.

След анулирането на надпреварите за Гран при на Бахрейн и Саудитска Арабия отпаднаха и предвидените съпътстващи кръгове от Формула 2. Това наложи бърза реакция от страна на организаторите, които започнаха да търсят алтернативни варианти за запълване на календара. В крайна сметка беше постигнато споразумение шампионатът да направи своя дебют в Северна Америка, като подкрепи събитията в Маями и Монреал.

„Винаги сме имали специално отношение към Сахир и Джеда и се надяваме скоро да се завърнем там. Сега обаче фокусът ни е върху Маями и Монреал, които ще приемат втория и третия кръг за сезон 2026. Благодарни сме на Стефано Доменикали, на всички във Формула 1, както и на ФИА и местните промоутъри за съдействието. Отделно искам да отлича работата на екипа ни, който в изключително кратки срокове успя да организира тези състезания“, заяви изпълнителният директор на Формула 2 Бруно Мишел.

По думите му включването на новите дестинации не е било лесна задача, но представлява важна крачка за развитието на шампионата.

„Дебютът ни в Северна Америка е нещо, което отдавна искахме да реализираме. Това ще бъде сериозно предизвикателство за отборите и пилотите, но всички приеха новината с ентусиазъм. Убеден съм, че феновете ще станат свидетели на оспорвани и зрелищни състезания“, допълни Мишел.

С добавянето на стартовете в Маями и Монреал броят на новите трасета в календара на Формула 2 за 2026 година достигна три. По-късно през сезона шампионатът трябва да посети и новата писта в Мадрид, която ще бъде домакин на Гран при на Испания.