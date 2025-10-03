Очаквайте Андрей Жеков, Тервел Пулев и Добрин Гьонов в "Арена спорт"

Тази неделя в "Арена спорт" ще видите:

Специален гост - помощник треньорът на мъжкия национален отбор по волейбол Андрей Жеков след фурора на тима ни на световното първенство във Филипините.

Ексклузивно интервю със заместник изпълнителния директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов по всички актуални теми.

Участие в предаването ще вземе сноубордистът Тервел Замфиров.

За "Арена спорт" говори и спортният директор на маратона на София Милица Мирчева.

Всичко това в "Арена спорт" тази неделя от 12:30 ч. по БНТ 1.