Официално: Салиба преподписа с Арсенал до 2030 година

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Френският защитник предпочете да остане на "Емирейтс" пред това да играе за Реал Мадрид.

Уилям Салиба
Снимка: БТА
Слушай новината

Уилям Салиба подписа нов дългосрочен договор с Арсенал. Досегашният контракт на френския защитник беше до 2027 година, а информационна агенция PA разбира, че той вече е удължил ангажимента си до 2030-а, като "артилеристите" успяха да го обвържат с клуба на фона на интереса от страна на Реал Мадрид.

24-годишният футболист се присъедини към Арсенал от Сент Етиен през юли 2019 година, като първоначално прекара известно време под наем във Франция, но през последните сезони се превърна в ключов играч на стадион "Емирейтс".

"Уилям е обичан от всички играчи и служители, а това говори много за неговия характер, отдаденост и отношение всеки ден. Откакто се присъедини към нас, той израстна толкова много, пое отговорност и създаде силна връзка с нашите привърженици и всички в клуба", коментира мениджърът Микел Артета за клубния уебсайт arsenal.com.

"Знаем, че все още има много какво да видим от него и ще продължим да работим заедно, за да се усъвършенстваме с ясната амбиция да печелим големи трофеи", добави той.

