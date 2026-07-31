ОИК не отстрани от поста кмета на Горна Оряховица

Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица не успя да прекрати предсрочно мандата на кмета Николай Рашков. Той е уличен в конфликт на интереси заради продажба на общински имоти на фирма, която е управлявал преди встъпването си в длъжност.

ОИК заседава днес на фона на протест в подкрепа на кмета, в който се включиха стотици хора. Минути преди началото на заседанието жители на Горна Оряховица настояха членовете на Общинската избирателна комисия да вземат предвид гласовете им.

„Искаме да бъде уважен нашият вот. Искаме да бъдем чути.“ „Това, което се е случило, ако се погледне от морална гледна точка, не е нанесена вреда, нито на общината, нито на държавата.“

Пред поддръжниците си кметът също отрече да има вина и заяви, че става въпрос за атака от политически опоненти.

Николай Рашков, кмет на Горна Оряховица: „Аз за какво съм виновен ми кажете? Това, което съм направил и са влезли в Общината 600 000 лева.“

Рашков коментира информацията за разследване на прокуратурата за незаконно подслушване в сградата на общината така.

Николай Рашков, кмет на Община Горна Оряховица: „Вчера беше поредното нещо, което вкараха в публичното пространство за подслушвателни устройства. Кой е намерил подслушвателни устройства? Никой!“

Пред камерата ни обаче вчера секретарят на общината заяви друго.

Габриела Шилкова, секретар на Община Горна Оряховица: „През 2023 г. нашият екип се натъкна на нещо в кабинета на председателя на общинския съвет, което ни накара да се обърнем към лицензирана фирма, която впоследствие установи наличие на записващо устройство. Доста колеги са разпитани, както и кмета на община.“

Междувременно на заседанието на Общинската избирателна комисия се явиха десет от общо 11 членове. Гласовете им се разделиха поравно „за“ и „против“ предсрочното прекратяване на мандата на кмета. Така Николай Рашков остана на поста.

Иван Илиев, председател на ОИК – Горна Оряховица: „Оттук нататък заинтересовани партии и коалиции могат да оспорят това наше решение пред Административен съд – Велико Търново. Има и касация на Върховен административен съд и тогава отново ни сезиран и каквито са вече указанията на съда, ние също ще трябва да се съберем и да го решим.“

Решението може да бъде обжалвано. А поддръжниците на кмета го посрещнаха с овации.