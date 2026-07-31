БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ОИК не отстрани от поста кмета на Горна Оряховица

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица не успя да прекрати предсрочно мандата на кмета Николай Рашков. Той е уличен в конфликт на интереси заради продажба на общински имоти на фирма, която е управлявал преди встъпването си в длъжност.

ОИК заседава днес на фона на протест в подкрепа на кмета, в който се включиха стотици хора. Минути преди началото на заседанието жители на Горна Оряховица настояха членовете на Общинската избирателна комисия да вземат предвид гласовете им.

„Искаме да бъде уважен нашият вот. Искаме да бъдем чути.“

„Това, което се е случило, ако се погледне от морална гледна точка, не е нанесена вреда, нито на общината, нито на държавата.“

Пред поддръжниците си кметът също отрече да има вина и заяви, че става въпрос за атака от политически опоненти.

Николай Рашков, кмет на Горна Оряховица: „Аз за какво съм виновен ми кажете? Това, което съм направил и са влезли в Общината 600 000 лева.“

Рашков коментира информацията за разследване на прокуратурата за незаконно подслушване в сградата на общината така.

Николай Рашков, кмет на Община Горна Оряховица: „Вчера беше поредното нещо, което вкараха в публичното пространство за подслушвателни устройства. Кой е намерил подслушвателни устройства? Никой!“

Пред камерата ни обаче вчера секретарят на общината заяви друго.

Габриела Шилкова, секретар на Община Горна Оряховица: „През 2023 г. нашият екип се натъкна на нещо в кабинета на председателя на общинския съвет, което ни накара да се обърнем към лицензирана фирма, която впоследствие установи наличие на записващо устройство. Доста колеги са разпитани, както и кмета на община.“

Междувременно на заседанието на Общинската избирателна комисия се явиха десет от общо 11 членове. Гласовете им се разделиха поравно „за“ и „против“ предсрочното прекратяване на мандата на кмета. Така Николай Рашков остана на поста.

Иван Илиев, председател на ОИК – Горна Оряховица: „Оттук нататък заинтересовани партии и коалиции могат да оспорят това наше решение пред Административен съд – Велико Търново. Има и касация на Върховен административен съд и тогава отново ни сезиран и каквито са вече указанията на съда, ние също ще трябва да се съберем и да го решим.“

Решението може да бъде обжалвано. А поддръжниците на кмета го посрещнаха с овации.

#на Горна Оряховица #кмета #не отстрани #Николай Рашков #ОИК

Последвайте ни

ТОП 24

Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
1
Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
Близо 48 000 мигранти бяха върнати в Мароко от испанския анклав Сеута
2
Близо 48 000 мигранти бяха върнати в Мароко от испанския анклав Сеута
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
3
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
Работната група продължава работата по избора на град домакин на "Евровизия" 2027
4
Работната група продължава работата по избора на град домакин на...
От БНБ с предупреждение за онлайн финансови измами с използване на изкуствен интелект
5
От БНБ с предупреждение за онлайн финансови измами с използване на...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
6
Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
6
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...

Още от: Регионални

Близо 300 участници се включиха в първото планинско бягане и колоездене в Чепеларе
Близо 300 участници се включиха в първото планинско бягане и колоездене в Чепеларе
Протест в Търговище заради опасен участък по пътя София – Варна Протест в Търговище заради опасен участък по пътя София – Варна
Чете се за: 01:22 мин.
„Лято на паветата“: Без коли по „Цар Освободител“ през уикендите на август „Лято на паветата“: Без коли по „Цар Освободител“ през уикендите на август
Чете се за: 03:20 мин.
Засилен трафик към Гърция: Катастрофа между два камиона затрудни движението през Кресненското дефиле Засилен трафик към Гърция: Катастрофа между два камиона затрудни движението през Кресненското дефиле
Чете се за: 02:07 мин.
23-то Национално гайдарско надсвирване събра любители на фолклора в Гела 23-то Национално гайдарско надсвирване събра любители на фолклора в Гела
Чете се за: 01:20 мин.
Протест срещу разширяването на изгарянето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“ Протест срещу разширяването на изгарянето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Чудотворната икона „Света Богородица - Хавайска“ събра стотици вярващи в София
Чудотворната икона „Света Богородица - Хавайска“ събра...
Чете се за: 02:17 мин.
Стоянка Балова, ЦИК: Няма притеснения за машинния вот на президентските избори, има достатъчно машини Стоянка Балова, ЦИК: Няма притеснения за машинния вот на президентските избори, има достатъчно машини
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Пожарите в Гърция и Турция: Стотици евакуирани заради нови огнища Пожарите в Гърция и Турция: Стотици евакуирани заради нови огнища
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Бюджет 2026 влиза в сила: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и цигари Бюджет 2026 влиза в сила: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и цигари
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Мигрантска криза в Сеута: 60 хиляди души преминаха границата от...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Руски удар по Киев: 9 загинали, сред тях 4 деца, Тръмп отхвърли...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Засилен трафик към Гърция: Катастрофа между два камиона затрудни...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Събор на Бузлуджа: БСП призова за обединение на левицата
Чете се за: 01:25 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ