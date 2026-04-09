Оклахома Сити си гарантира №1 в НБА, Финикс и Кливланд с важни победи

Оклахома Сити Тъндър си осигури най-добрия баланс в редовния сезон на НБА, след като победи Лос Анджелис Клипърс със 128:110 като гост. Чет Холмгрен беше най-резултатен с 30 точки и 14 борби, а Шей Гилджъс-Алекзандър добави 20 точки и 11 асистенции. Успехът е седми пореден за тима, който си гарантира домакинско предимство до финалите.

За Клипърс Кауай Ленард отбеляза 20 точки, но отборът остава осми на Запад и ще решава съдбата си за плей-ин турнира в последния кръг.

Финикс Сънс също постигна ключова победа – 112:107 над Далас, с която си осигури седмото място в Западната конференция. Девин Букър се отличи с 37 точки и 9 асистенции, а Дилън Брукс добави 28 точки, включително решаващ кош в края.

Кливланд Кавалиърс надделя над Атланта със 122:116 в двубой с потенциален плейофен заряд. Донован Мичъл реализира 31 точки, а Еван Мобли добави 22 точки и 19 борби. Тимът се утвърждава в челото на Изток и е близо до третата позиция.

Лидерът в Източната конференция Детройт Пистънс разгроми Милуоки със 137:111, докато Орландо записа четвърта поредна победа след 132:120 над Минесота.

В друга среща Денвър продължи силната си серия с десети пореден успех – 136:119 срещу Мемфис, като Никола Йокич записа пореден трипъл-дабъл.

Сан Антонио също впечатли с 112:101 над Портланд и затвърди второто си място на Запад, докато борбата за последните позиции, даващи право на участие в плей-ин турнира, остава изключително оспорвана.