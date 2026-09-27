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Олимпиакос спечели Суперкупата на Гурция с успех над ПАОК

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Българският национал Александър Везенков бе най-резултатен и отбеляза 25 пункта.

Александър Везенков
Снимка: БГНЕС
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Александър Везенков направи дабъл-дабъл и Олимпиакос спечели със 101:96 (25:17, 25:19, 24:29, 27:31) срещу ПАОК Солун във финалния мач на турнира за Суперкупата на Гърция по баскетбол. Българският национал бе най-резултатният играч на терена с 25 точки, към които добави десет борби и две асистенции.

Коди Милър-Макинтайър, също национал на България, не успя да запише точки, но се отличи с борба и пет асистенции. Хеан Монтеро помогна за успеха с 20 точки, а Евам Фурние записа 19.

Олимпиакос доминираше в началото на битката с ПАОК и взе първата четвъртина с преднина от осем точки, а до полувремето дори я увеличи до 14. След почивката обаче последва отпускане и ПАОК се доближи на две точки в последните секунди, но тимът от Пирея записа последните три след нарушения и оформи крайното 101:96.

Най-резултатен за ПАОК бе Маркъс Фостър с 18 точки, а по 15 записаха Кайл Алекзандър и Чеди Осман.

Олимпиакос спечели трофея в последните пет години, а през 2024 Везенков заслужи приза за най-полезен играч на финалите.

#Суперкупа на Гърция по баскетбол в Перистери 2026 година #БК ПАОК #БК Олимпиакос

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