Оливер Камдем избра да играе за националния отбор на Камерун

Защитникът на Левски е взел решение за международното си бъдеще, твърдят медии в Африка

оливер камдем избра играе националния отбор камерун
Снимка: Startphoto.bg
Футболистът на Левски Оливер Камдем е избрал да представлява националния отбор на Камерун, съобщава специализираният сайт за африкански футбол Griffe2foot.

23-годишният десен защитник е роден в Марсилия и притежава френско и камерунско гражданство. Родителите му са от африканската държава, което му дава право да избере да играе за „неукротимите лъвове“ на международната сцена.

През настоящия сезон Камдем има 15 мача и две асистенции със „синята“ фланелка. Преди да премине на „Герена“, той защитаваше цветовете на Локомотив (Пловдив).

Според информацията бранителят може да попадне в полезрението на селекционера на Камерун Давид Пагу, който пое поста в началото на декември миналата година, заменяйки Марк Брис.

Камдем започва футболната си кариера в школата на Олимпик Марсилия, а впоследствие преминава през Ер Бел и Клермон, където прави и дебюта си в професионалния футбол.

Договорът на защитника с Левски е до лятото на 2027 година.

Националният тим на Камерун, петкратен шампион на Африка, отпадна на четвъртфиналите на последното издание на турнира за Купата на африканските нации, след като загуби от домакина Мароко с 0:2.

