Опит за грабеж пред банков клон в София - нападателят е задържан

Извършен е опит за грабеж пред клон на банка в столичния квартал „Дианабад“, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Нападната е жена, като нападателят е отнел от нея чанта с пари. По-късно той е задържан от полицията с помощта на граждани.

На място се извършват процесуално-следствени действия.

"Около 9:30 е подаден сигнал за извършен грабеж на жена пренасяща чанта с голяма сума пари. Поради бързата намеса на граждани и на полицията деянието остава недовършено и извършителят е задържан непосредствено след това", обясни зам.- началникът на Първо районно полицейско управление Николай Нотев.

Парите са намерени и ще бъдат върнати на дата, обясниха от полицията и уточниха, че дамата е длъжностно лице, работи в болница, извършвала е служебна дейност, внасяла е пари, които са оборотни. Става дума за 100 хиляди лева.