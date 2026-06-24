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Опозицията в Испания поиска предсрочни избори, Педро Санчес отрече обвиненията в корупция

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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педро санчес оглави временно правителство испания
Снимка: БТА/Архив
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В изслушване пред парламента по негово искане испанският премиер Педро Санчес категорично отхвърли обвиненията в "ширеща се корупция" около кабинета и неговата Социалистическа партия.

Виден депутат - социалист тази седмица получи 24 години затвор за корупция.

Съпругата на премиера отговаря за търговия с влияние и има забрана да напуска Испания. Тази вечер тя трябва да предаде паспорта си и да се явява пред властите два пъти месечно.

Братът на Санчес също очаква присъда за търговия с влияние. Същото обвинение виси и над политическия ментор на Санчес - бившия премиер Сапатеро, във връзка със спасяването от държавата на малка авиокомпания по време на Ковид-пандемията.

Дясната опозиция отново поиска разпускане на парламента и предсрочни избори.

#Премиер на Испания, #обвинения в корупция #искане за оставка #Педро Санчес

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