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Още трима българи се класираха за финалите на европейското в Риети

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Спорт
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БНТ 3 предава шампионата на Стария континент пряко.

бнт излъчва европейското първенство лека атлетика
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Още трима български състезатели си осигуриха място във финалите на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия, което БНТ 3 предава пряко.

Васил Антонов се класира за финала на 400 метра, след като завърши втори в своя полуфинал с време от 47.51 секунди. Възпитаникът на Мирослав Радуканов заслужи директна квота за битката за отличията, която е насрочена за утре от 19:55 часа.

Дилян Чернополски също намери място сред най-добрите осем на континента. Българският спринтьор преодоля полуфиналите на 100 метра за 10.53 секунди, финишира трети в серията си и тази вечер от 21:35 часа ще стартира във финала на дисциплината.

При девойките Софи Димитров не успя да се пребори за място сред финалистките на 100 метра. Родената в Австралия българска състезателка завърши с време 12.09 секунди, което не ѝ позволи да продължи напред.

Виктория Ангелова се представи убедително в квалификацията на тройния скок. След фаул в първия си опит тя постигна 13.43 метра (+0.1 м/сек) във втория, значително над покрития норматив от 12.75 метра, и заслужено се класира за финала, който ще се проведе в неделя.

В същата дисциплина Сияна Стоянова записа 12.26 метра, което ѝ отреди 18-ата позиция в крайното класиране на квалификациите и не беше достатъчно за място във финала.

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