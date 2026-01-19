Основен играч на Милан е под въпрос за дербито с Рома

Футболистът на Милан Алексис Салемакерс е получил контузия в левия адуктор и остава под въпрос за предстоящия мач срещу Рома от Серия „А“.

Белгийският национал ще бъде наблюдаван през следващите дни, за да се прецени състоянието му. Според няколко италиански медии, сред които и „Гадзета дело Спорт“, участието му в двубоя срещу Рома в неделя на „Олимпико“ е несигурно.

Салемакерс бе принудително заменен по време на победата с 1:0 над Лече, а при евентуалното му отсъствие старши треньорът Масимилиано Алегри може да заложи на Закари Атекеме или Рубен Лофтъс-Чийк по десния фланг.

Белгиецът се завърна в Милан през миналото лято след едногодишен наем именно в Рома. През настоящия сезон той е сред титулярите на „росонерите“, като има два гола и пет асистенции в 25 мача във всички турнири.

Наскоро Алексис Салемакерс поднови договора си с Милан до юни 2031 година.