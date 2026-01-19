БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93...
Чете се за: 01:00 мин.
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият...
Чете се за: 01:22 мин.
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев...
Чете се за: 03:30 мин.
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

Основен играч на Милан е под въпрос за дербито с Рома

Станко Димов
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Белгийският национал ще бъде наблюдаван през следващите дни, за да се прецени състоянието му.

Алексис Салемакерс
Снимка: БГНЕС
Футболистът на Милан Алексис Салемакерс е получил контузия в левия адуктор и остава под въпрос за предстоящия мач срещу Рома от Серия „А“.

Белгийският национал ще бъде наблюдаван през следващите дни, за да се прецени състоянието му. Според няколко италиански медии, сред които и „Гадзета дело Спорт“, участието му в двубоя срещу Рома в неделя на „Олимпико“ е несигурно.

Салемакерс бе принудително заменен по време на победата с 1:0 над Лече, а при евентуалното му отсъствие старши треньорът Масимилиано Алегри може да заложи на Закари Атекеме или Рубен Лофтъс-Чийк по десния фланг.

Белгиецът се завърна в Милан през миналото лято след едногодишен наем именно в Рома. През настоящия сезон той е сред титулярите на „росонерите“, като има два гола и пет асистенции в 25 мача във всички турнири.

Наскоро Алексис Салемакерс поднови договора си с Милан до юни 2031 година.

#Алексис Салемакерс #Милан

Манчестър Сити взе един от най-добрите защитници на Висшата лига
Манчестър Сити взе един от най-добрите защитници на Висшата лига
Две контроли за Шотландия преди Мондиал 2026
Чете се за: 00:50 мин.
Трансфер за Стивън Петков в Испания
Чете се за: 01:15 мин.
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци
Чете се за: 01:20 мин.
Олимпик Лион се наложи с 2:1 над Брест
Чете се за: 00:57 мин.
Георги Миланов се появи в края при победа на Динамо Букурещ срещу Университатя Клуж
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93 години
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Грипна епидемия в Бургас?
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Испания потъва в траур
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на...
Чете се за: 05:07 мин.
По света
