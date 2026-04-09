От Асоциацията на прокурорите възразиха срещу предложения нов модел за избор на ръководители в съдебната власт

От Асоциацията на прокурорите в България изразиха "сериозна тревога" във връзка с представения от Министерството на правосъдието „Компетентностен модел на ръководни длъжности в съдебната власт“. В позиция на асоциацията е записано, че липсата на прозрачност около обсъждането на модела поражда сериозни въпроси.

Според АПБ начинът, по който моделът беше представен и обсъден, оставя впечатление за формално проведена консултация, без достатъчна яснота дали и как направените професионални предложения са били реално разгледани и отразени.

Самият документ посочва, че при изработването му са били съобразени писмени становища на различни организации, включително на Асоциацията на прокурорите в България, както и изводи от консултация, проведена на 19 март 2026 г., но не е посочено кои предложения са приети, кои са отхвърлени и с какви мотиви, както и какви становища са изразени, какви възражения са направени и какво реално е било обсъдено.

Според асоциацията предложеният модел не осигурява достатъчно гаранции за обективност.

Особено чувствителен е въпросът за критериите относно фигурата на главния прокурор. Именно при тази длъжност документът сам отчита висока концентрация на власт, кадрово влияние и значими рискове, което прави още по-необходимо наличието на прецизни, проверими и публично защитими стандарти.

Допълнително притеснение поражда и липсата на редакционна и структурна прецизност в самия документ. При текст, представян като основа за толкова чувствителна кадрова материя, това неизбежно поставя въпроса доколко той е изработен и прецизиран по начин, който вдъхва доверие.

От Асоциацията настояват да бъде публикуван протоколът от проведената дискусия, пълна справка за всички постъпили становища и предложения, кои бележки са приети и кои са отхвърлени, критериите за ключовите длъжности, и особено за главен прокурор, да бъдат преработени с реално участие на професионалната общност и да се изработи действително проверима методика, а не рамка от общи формулировки и примерни индикатори.

Според организацията реформата в съдебната власт не може да се гради върху непроследими решения и непълна публичност. Тя изисква открит дебат, яснота по направените предложения и доказуема прозрачност на всяка стъпка.