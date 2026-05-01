Отбелязваме 1 май – Деня на труда

Празнично шествие организират от КТ "Подкрепа" по повод 1 май.

Шествието започва от площад "Св. Неделя" в 11:00 часа и ще стигне до музея "Земята и хората". Там ще бъде раположена информационна шатра, където може да получите информация за трудови и социални права.

На 1 май КНСБ ще излъчва на живо във Фейсбук канала си разговор за правата, доходите и бъдещето на труда в България.

В студиото на "Денят запчова", президентът на КТ "Подкрепа" обясни, че трябва да се разкрият нови работни места и да се направят адекватни заплтите.

Димитър Манолов – президент на КТ "Подкрепа": "Трябва на първо място да погледнем какво става с този сериозен трудов резерв, който България има и той не участва в пазара на труда. Една част от този контигент е в криминалния сектор, друга част си седи вкъщи и нищо не прави, друга част разчита на мама и татко, което ще му изпратят, защото работят в чужбина. Системата на плащане в държавата администрация дава възможността за много тежко разслоение вътре в администрацията по отношение на доходите. Има едни 10% от работещите в админисрацията, които получават много високи възнаграждения за сметка на другите участници и това е нещо, което непременно трябва да се промени."







