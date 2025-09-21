БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отборът на света постигна обрат във втория ден на турнира Лейвър къп

от БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Тимът стигна до четири поредни победи.

Отборът на света постигна обрат във втория ден на турнира Лейвър къп
Снимка: БТА
Отборът на света направи обрат и поведе убедително срещу Отбор Европа след втория ден на тенис турнира Лейвър къп, който се провежда в Сан Франциско.

Сборният тим на света изоставаше след първия ден с 1:3, но успя да обърне след четири победи във втория ден - на Тейлър Фриц над Карлос Алкарас, на Франсиско Серундоло над Холгер Руне и на Алекс Де Минор над Александър Зверев над сингъл. На двойки победата също бе за световния тим, който води с 9:3 след втория ден на турнира.

Фриц направи пробив за преднина от 3:1 в първия сет, който приключи с 6:3, а във втория бе още по-убедителен и след нови два пробива спечели с 6:2 срещу световния №1 Карлос Алкарас.

Преди това аржентинецът Франсиско Серундоло победи Холгер Руне с 6:3, 7:6(5), а Де Минор се наложи над Зверев с 6:1, 6:4.

В мача на двойки, последен за деня, тимът на Европа претърпя нова загуба след като Каспер Рууд и Руне отстъпиха на Алекс Де Минор и Алекс Микелсен с 3:6, 4:6.

Ежегодният мъжки отборен турнир се печели от отбора, който пръв събере 13 точки от общо 24 в рамките на три дни.

Отборите получават по една точка за всяка победа в първия ден и две точки за победи във втория ден, като залогът се увеличава с три точки за победа в последния ден от състезанието.

Европа има пет трофея от предишните седем издания на Купа Лейвър (2017, 2018, 2019, 2021, 2024), а светът - два (2022, 2023).

