Изложба живопис на волейболната легенда Георги Василев беше открита в Мраморното фоайе на Народното събрание.

Депутатът от "Продължаваме промяната" Свилен Трифонов посочи, че Георги Василев е човек, успял най-малко в две неща - прославил България по целия свят с успехите на националния отбор по волейбол и след края на спортната си кариера започва да развива и таланта си да рисува.

Георги Василев посочи, че това е десетата му самостоятелна изложба и все още има предстартова треска като преди всяко състезание, но е по-различна. Той разказа, че рисува от 4-5-годишна възраст, от пети клас започва да играе волейбол и до 19-годишна възраст съвместява и двете неща. След това се отдава на волейбола и 45 години не е хващал нито четка, нито молив. След пенсионирането си си купува бои и четки, за да си има занимание, а сега рисуването му е ежедневие.

Изложбата на Георги Василев е с благотворителна кауза, като събраните средства са за подкрепа на галерията "Христо Градечлиев" в Каварна.