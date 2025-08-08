БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Откриха тялото на 18-годишното момче, изчезнало в морето край Приморско

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тялото на 18-годишното момче, изчезнало вчера следобед в морето край Приморско, е открито навътре в залива на неохраняемия плаж Аркутино. То е било забелязано от плажуващ около 11:00 ч. днес.

Сигнализирани са полицейски патрули, обхождащи от сутринта плажната ивица, както и екипа с дрон, оглеждащ морето. След съдействие на спасителите на плаж "Аркутино" тялото на момчето е извадено от водата, с помощта на джет.

В момента се извършва оглед, като предстои тялото на удавника да бъде откарано в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ Бургас за аутопсия.

Припомняме, че 18-годишният младеж е влязъл в морето, заедно с приятелката си в неохраняемата зона, когато морето го завлякло навътре. В тази връзка от полицията в Бургас призовават за по-голямо внимание при къпането в морето и съобразяване на летовниците с командите на спасителите по охраняемите плажове.

Плажната сигнализация е ясно обозначена, като при червен флаг, означаващ “висока опасност”, вълнението на морето е няколко бала или има мъртви течения.

Подценяването на опасности и несъобразяването с флаговата сигнализация често води до фатални инциденти.

#плаж "Аркутино" #откриха изчезналото момче #Приморско

