Отлагат решението за процеса по убийството на Чарли Кърк

Американски съд обяви, че предварителното изслушване по делото за убийството на инфлуенсъра Чарли Кърк ще продължи през септември, което отлага решението дали има достатъчно доказателства за започване на съдебен процес, предаде АФП.

Решението идва след седмица на представяне на доказателства по делото срещу 23-годишния Тайлър Робинсън в съд в щата Юта. Той е обвинен в убийството на Кърк и може да получи смъртно наказание.

Чарли Кърк беше застрелян на 10 септември, докато говореше по време на свое политическо събитие в университетски кампус. Събитието беше организирано от младежката консервативна организация „Търнинг Пойнт“, която подкрепяше президента Доналд Тръмп.

По време на изслушванията прокуратурата представи чатове от видеоигри и текстови съобщения, които според обвинението доказват, че Робинсън е извършил убийството, тъй като му е "писнало от омразата“, разпространявана от Кърк.

Защитата постави под съмнение достоверността на ДНК анализа, свързващ Робинсън с престъплението, и все още не е посочила каква ще бъде неговата позиция по обвиненията.

Кърк беше сред водещите фигури в християнското националистическо движение в САЩ, което защитава традиционни ценности, но често е критикувано за позициите си срещу многообразието и ЛГБТК общността.

Прокуратурата твърди, че Робинсън е имал романтична връзка с транссексуалния си съквартирант.

Снимки: БТА

Съдията заяви, че изслушването ще бъде възобновено през септември, като даде време на страните да представят писмени становища преди решението дали делото да бъде предадено за процес.

Семейството на Кърк заяви, че изслушването е „важна стъпка напред в търсенето на справедливост“.