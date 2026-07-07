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Започна изслушването срещу мъжа, обвинен за убийството на Чарли Кърк

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Започна изслушването срещу мъжа, обвинен за убийството на Чарли Кърк
Снимка: БТА
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В щата Юта започна едноседмично изслушване срещу мъжа, обвинен за убийството на консервативния активист Чарли Кърк, предаде Асошиейтед прес. Прокуратурата се стреми да убеди съда, че разполага с достатъчно доказателства срещу 23-годишния Тайлър Робинсън, за да се пристъпи към съдебен процес.

Робинсън е обвинен в убийство при утежняващи вината обстоятелства във връзка със смъртта на Чарли Кърк в кампуса на университета "Юта Вали" през септември миналата година.

Родителите на Кърк и съпругата му, Ерика Кърк, присъстват за първи път в съдебната зала с Доналд Тръмп - младши, сина на президента на САЩ. Това е първият път, в който семейството на Кърк е в съдебната зала в Юта заедно с обвиняемия.

Изслушването бележи най-значителното представяне на доказателства по делото до този момент. След приключването на изслушването щатският окръжен прокурор Тони Граф трябва да реши дали делото да продължи.

Прокуратурата, която се опитва да убеди съда, че обвиняемият трябва да получи смъртна присъда, твърди, че Робинсън е изпратил и текстово признание до своя партньор, като е оставил бележка, в която пише, че е има възможност да убие една от водещите консервативни фигури в страната и че "ще я използва", отбелязва АП.

Той все още не се е признал за виновен или невинен по делото.

#убийството на Кърк #Чарли Кърк

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