Отложиха за друг ден финала в слоупстайла при жените на Игрите в Милано/Кортина

Обилни снеговалежи объркаха програмата в Ливиньо.

Отложиха за друг ден финала в слоупстайла при жените на Игрите в Милано/Кортина
Обилни снеговалежи объркаха програмата на Зимните олимпийски игри в италианския град Ливиньо, тъй като организаторите отмениха днешния финал в дисциплината слоупстайл в сноуборда при жените и отложиха началото на квалификационния кръг във въздушната акробатика на ските свободен стил, информира агенция Reuters.

Квалификациите на акробатиката в ските свободен стил бяха в изчакване, докато властите наблюдават времето, за да видят дали снегът ще се разчисти достатъчно, за да може събитието да започне по-късно през деня, но впоследствие беше решено събитието да не се проведе днес. Длъжностните лица все още не са определили нова дата и час за пресявките и при жените, и при мъжете.

Работници използваха лопати, за да се опитат да разчистят стръмния участък, по който скиорите се готвеха да се спуснат в Ливиньо. Температурите се задържаха около -6 градуса по Целзий.

По повод финала на слоупстайла при жените, който трябваше да се състои днес следобед, организаторите заявиха, че ще го преместят за друг ден. Новозеландката Зои Садовски-Синот, която ще защитава олимпийската си титла и е настояща световна шампионка, е фаворит във финала, след като водеше в квалификациите. Очаква се една от основните ѝ съпернички да бъде японката Мурасе Кокомо.

Състезателките в квалификациите във въздушната акробатика за жени завършиха тренировъчните етапи точно преди организаторите да обявят, че трябва да отложат началото на квалификациите.

