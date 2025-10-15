БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази

Полицията е задържала трите нападателки за срок до 24 часа

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нов случай на агресия срещу медицински екип. Инцидентът е от Филиала за спешна помощ в Разлог. Нападението е извършено от три жени срещу медицинска сестра и дежурния лекар. Според медиците агресивното отношение от пациенти е доста често, мерки обаче до сега не е взел никой.

Случката се разиграла в неделя следобед. След като в Спешния център дошла жена с оплаквания от болки в пръста на едната ръка, тя била прегледана и помолена да изчака.

Емилия Грозданова – медицинска сестра: "Междувременно при нас беше доведено момиченце с рана на дясното око, детенце на 5 годинки, и ние с доктор Куньова се насочихме към обработка на раната на детенцето."

Минути по-късно в чакалнята на Спешния център започнал скандал, след което ситуацията ескалирала.

Емилия Грозданова – медицинска сестра и потърпевш: "Имаше с тази жена още две дами, бяха започнали да крещят, да заплашват… В този момент от към гърба ми болната и едната придружителка, защото едната снимаше ме нападнаха в гръб, дръпнаха ме назад, блъснаха ме в стената ударих си главата и всъщност се опомних малко по-късно на земята."

Според медиците във Филиала за спешна помощ в Разлог, обидите и заплахите за физическа саморазправа от пациенти към тях са доста чести.

д-р Айлин Куньова – дежурен лекар и потърпевш: "Тази агресия е постоянна от страна на пациенти и ние се стремим да я потискаме, за да не се стига до такава физическа саморазправа, която се случи…"

д-р Иван Кутов – завеждащ лекар във ФСМП – Разлог: "Това наистина е често явления да има проблеми с пациенти и това се получава с такива, които обикновено на момента да бъде направено нещо."

От МВР съобщиха, че след получения сигнал в Спешния център в Разлог за срок до 24 часа са задържани три жени. По случая работи и Районната прокуратура в Благоевград. След този случай обаче, медиците в Спешния център подготвят и подписка и казват, че ако не бъдат взети мерки ще подадат колективна оставка.

Вижте още в прякото включване на Али Мисанков

#болницата в Разлог #Спешна помощ в Разлог #агресия #агресия над лекари #медици

Последвайте ни

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
3
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
4
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
5
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
6
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Регионални

Глобиха шофьор за скриване на част от регистрационния номер на микробус в Сливенско
Глобиха шофьор за скриване на част от регистрационния номер на микробус в Сливенско
Кола блъсна възрастна жена на пешеходна пътека в Бургас Кола блъсна възрастна жена на пешеходна пътека в Бургас
Чете се за: 00:32 мин.
Остава критично състоянието на 12-годишното дете, пострадало с тротинетка край Несебър Остава критично състоянието на 12-годишното дете, пострадало с тротинетка край Несебър
Чете се за: 01:42 мин.
Опасност от замърсяване: Струпана асфалтова настилка до река Тунджа притеснява жителите на с. Крушаре Опасност от замърсяване: Струпана асфалтова настилка до река Тунджа притеснява жителите на с. Крушаре
Чете се за: 02:00 мин.
Кметът на Русе: Обстановката в с. Николово е под контрол, наблюдението върху язовирната стена продължава Кметът на Русе: Обстановката в с. Николово е под контрол, наблюдението върху язовирната стена продължава
Чете се за: 03:40 мин.
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно село" и "Люлин" Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно село" и "Люлин"
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета и нови избори
Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Остава критично състоянието на 12-годишното дете, пострадало с...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Ситуацията в Газа: Хамас върна телата на още четирима заложници
Чете се за: 03:55 мин.
По света
По-евтино: 2000 хранителни стоки в супермаркетите в Гърция с...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ