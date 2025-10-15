Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог

Нов случай на агресия срещу медицински екип. Инцидентът е от Филиала за спешна помощ в Разлог. Нападението е извършено от три жени срещу медицинска сестра и дежурния лекар. Според медиците агресивното отношение от пациенти е доста често, мерки обаче до сега не е взел никой.

Случката се разиграла в неделя следобед. След като в Спешния център дошла жена с оплаквания от болки в пръста на едната ръка, тя била прегледана и помолена да изчака.

Емилия Грозданова – медицинска сестра: "Междувременно при нас беше доведено момиченце с рана на дясното око, детенце на 5 годинки, и ние с доктор Куньова се насочихме към обработка на раната на детенцето."

Минути по-късно в чакалнята на Спешния център започнал скандал, след което ситуацията ескалирала.

Емилия Грозданова – медицинска сестра и потърпевш: "Имаше с тази жена още две дами, бяха започнали да крещят, да заплашват… В този момент от към гърба ми болната и едната придружителка, защото едната снимаше ме нападнаха в гръб, дръпнаха ме назад, блъснаха ме в стената ударих си главата и всъщност се опомних малко по-късно на земята."

Според медиците във Филиала за спешна помощ в Разлог, обидите и заплахите за физическа саморазправа от пациенти към тях са доста чести.

д-р Айлин Куньова – дежурен лекар и потърпевш: "Тази агресия е постоянна от страна на пациенти и ние се стремим да я потискаме, за да не се стига до такава физическа саморазправа, която се случи…" д-р Иван Кутов – завеждащ лекар във ФСМП – Разлог: "Това наистина е често явления да има проблеми с пациенти и това се получава с такива, които обикновено на момента да бъде направено нещо."

От МВР съобщиха, че след получения сигнал в Спешния център в Разлог за срок до 24 часа са задържани три жени. По случая работи и Районната прокуратура в Благоевград. След този случай обаче, медиците в Спешния център подготвят и подписка и казват, че ако не бъдат взети мерки ще подадат колективна оставка.

