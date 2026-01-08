БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Отново затвориха пътя Русе – Бяла за камиони

от БНТ , Репортер: Ралица Маринова
У нас
пътят русе бяла проходим зимни условия
Снимка: Калчо Петков
Пътят Русе - Бяла е временно затворен за товарни автомобили над 12 тона, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Натрупала се е и колона от над 10 км. от леки и товарни автомобили в района на разклона за село Иваново. Проблемът в този район идва от сериозно заледяване и снегонавявания. Към момента товарният трафик се спира на изход от Русе и в района между гара Бяла и град Бяла. Полицията регулира движението на леки автомобили на терен.

Движението на леки коли става при усложнена зимна обстановка, като автомобилите се придвижват много бавно. Областният управител апелира водачите за избягване на всякакви рискови маневри. В момента продължават да се извършват дейности по опесъчаване. Очакванията са в най-кратки срокове да бъде възстановено и движението на камиони. Припомняме, че днес следобед също имаше проблем по този път, който за около час бе затворен за автомобили над 12 тона. Причината бе в силния вятър, довел до снегонавявания и закъсали камиони в района на т.нар. Мойсеев баир.

Обстановката е изключително динамична и тя постоянно се следи. На редица места в региона има проблеми с електрозахранването, екипи на „ЕРП – Север“ са на терен и работят за отстраняване на авариите. Към 19:00ч. без електрозахранване са Долно Абланово, Просена, Николово, Образцов чифлик

Към момента на терен са над 20 снегорина по всички републикански пътища в региона. Те продължават да обработват против обледяване. Обстановката в региона остава усложнена.

