Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.

Отпускат допълнителни средства за националните инвестиционни програми в образованието

Ирина Цонева
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Това съобщи министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев след заседанието на правителството

отпускат допълнителни средства националните инвестиционни програми образованието
Снимка: БТА
Министерският съвет взе решение за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието и науката и на общините за изпълнение на националните инвестиционни програми в системата на образованието. Това съобщи на брифинг министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев след заседанието на правителството.

Той уточни, че става въпрос за три национални програми, приети през 2023 г. със Закона за държавния бюджет, чието изпълнение е започнало през 2024 г. Най-значима сред тях е програмата за строителство и ремонт на физкултурни салони и спортни площадки, по която през последните месеци се предоставят най-голям обем средства, уточни Вълчев.

В рамките ѝ се изграждат и ремонтират близо 165 физкултурни салона. Към момента 45 проекта са изцяло завършени, а други 120 са в процес на изпълнение, като няма проект, който да не е започнал. В рамките на същата програма се реализира и модул за изграждане и модернизиране на спортни площадки и игрища в училищните дворове. До момента са изградени 225 нови спортни площадки, а 126 са в процес на изграждане.

Втората национална програма е насочена към строителство, пристрояване и надграждане на училища и детски градини с цел преминаване към едносменен режим на обучение и намаляване на недостига на места в предучилищното образование. По тази програма три проекта са напълно приключили, 60 са в процес на изпълнение, а още 92 предстои да започнат.

Третата програма е за саниране, обновяване и модернизация на студентските общежития. По нея се изпълняват общо 32 проекта, от които шест вече са завършени. С днешното решение на Министерския съвет се предоставят допълнително малко над 5 млн. евро за реализацията на тази програма.

