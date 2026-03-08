Папа Лъв XIV призова за спиране на насилието в Близкия изток

Папа Лъв XIV призова за прекратяване на насилието в Близкия изток по време на традиционната молитва „Ангел Господен“ на площад „Свети Петър“ във Ватикана.

Той изрази тревога от военните действия в региона и предупреди, че конфликтът може да се разрасне и да засегне и други държави.

Папата призова бомбардировките да спрат и оръжията да замлъкнат, за да се даде шанс на диалога между страните. Според него само чрез разговор и разбирателство може да се намери път към мир.

Той насърчи хората по света да се молят за мир и за край на насилието в региона.