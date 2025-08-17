БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Парма и Фрозиноне продължават напред за Купата на Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

По-късно тази вечер са двубоите Чезена-Пиза и Милан-Бари.

Парма
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Отборите на Парма и Фрозиноне започнаха с победи участието си в турнира за Купата на Италия.

Втородивизионният Фрозиноне се наложи с 1:0 като гост срещу Монца след попадение на Гиорги Квернадзе във втората минута на допълнителното време. В 11-ата минута на продължението Силвер Ганвола от домакините получи червен картон.

Българският национал Валентин Антов няма да играе за Монца до края на годината заради контузия в коляното.

Парма победи с 2:0 у дома втородивизионния Пескара с голове на аржентинеца Матео Пелегрино след почивката.

По-късно тази вечер са двубоите Чезена-Пиза и Милан-Бари.

#Купа на Италия 2025/26 #ФК Парма #Фрозиноне

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
1
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година
2
Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година
Има задържан за пожара в Българово, огънят е овладян
3
Има задържан за пожара в Българово, огънят е овладян
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
4
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със стихията в Пирин
5
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със...
Урсула фон дер Лайен и други европейски лидери заминават заедно със Зеленски за срещата му с Тръмп
6
Урсула фон дер Лайен и други европейски лидери заминават заедно със...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Европейски футбол

Милан започна обещаващо в дебюта на Модрич
Милан започна обещаващо в дебюта на Модрич
Резервите на ПСЖ донесоха първи точки за новия сезон в Лига 1 Резервите на ПСЖ донесоха първи точки за новия сезон в Лига 1
Чете се за: 00:40 мин.
Атлетик (Билбао) надхитри Севиля в голово шоу на "Сан Мамес" Атлетик (Билбао) надхитри Севиля в голово шоу на "Сан Мамес"
Чете се за: 01:12 мин.
Пестеливи победи за Анже, Страсбург и Оксер Пестеливи победи за Анже, Страсбург и Оксер
Чете се за: 00:52 мин.
Арсенал взе минимален успех над Манчестър Юнайтед в дербито на старта на Висшата лига Арсенал взе минимален успех над Манчестър Юнайтед в дербито на старта на Висшата лига
Чете се за: 01:30 мин.
Астън Вила договори Асенсио Астън Вила договори Асенсио
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР) Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР)
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек "Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец? Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп-Зеленски - САЩ готови на гаранции, подобни на...
Чете се за: 06:20 мин.
По света
Гняв, насилие и шокови гранати в Сърбия: Вучич обеща "силна...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Вино на 7000 години в "Града на птиците"
Чете се за: 11:47 мин.
Избрано
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ