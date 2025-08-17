Парма и Фрозиноне продължават напред за Купата на Италия

Отборите на Парма и Фрозиноне започнаха с победи участието си в турнира за Купата на Италия.



Втородивизионният Фрозиноне се наложи с 1:0 като гост срещу Монца след попадение на Гиорги Квернадзе във втората минута на допълнителното време. В 11-ата минута на продължението Силвер Ганвола от домакините получи червен картон.

Българският национал Валентин Антов няма да играе за Монца до края на годината заради контузия в коляното.

Парма победи с 2:0 у дома втородивизионния Пескара с голове на аржентинеца Матео Пелегрино след почивката.

По-късно тази вечер са двубоите Чезена-Пиза и Милан-Бари.