Парма си тръгна с три точки от Удине

Отборът на Парма победи като гост Удинезе с 1:0 в мач от 33-ия кръг на италианската Серия „А“. Единственото попадение в срещата вкара резервата Неста Елфеж, който се бе появил на терена като принудителна смяна на почивката заради контузия на Матео Пелегрини.

Малко по-късно отново французинът Елфеж имаше възможност да вкара второ попадение за „дуковете“, но ударът му мина много близо до левия стълб.

За Удинезе, който само преди няколко дни разгроми като гост Милан с 3:0, пропуски в последния четвърт час направиха Идриса Гей и Николо Дзаниоло.

Тимът на Удинезе е на 11-о място с 43 точки, Парма е на 13-а позиция с четири точки по-малко.