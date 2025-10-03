БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Един човек е загинал при наводнението в комплекс...
Чете се за: 06:55 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходете за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

Щабът към МВР се събира на спешно заседание, гледайте извънредната емисия "По света и у нас"

Пътят към "Алеко" и Витоша вече е отворен

Автобусните линии в района също са пуснати

Пътят към "Алеко" и Витоша вече е отворен
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Пътят към "Алеко" и Витоша вече е отворен. Автобусните линии също са пуснати.

Тази сутрин пътят за Витоша беше затворен заради снеговалежа и беше активирана системата BG-ALERT.

Пътищата в природният парк "Витоша" бяха затворени заради опасност от падащи дървета. От Центъра за градска мобилност обявиха преди обяд, че линията 66 е спряна, а автобусите 61 и 63 се движат до спирка "Бялата чешма".

От Планинската спасителна служба призоваха любителите на походите в планините да спазват всички мерки, да са с екипировка и да не се отдалечават от хижите.

#затоверен път #Витоша #снеговалеж

