Пътят към "Алеко" и Витоша вече е отворен. Автобусните линии също са пуснати.

Тази сутрин пътят за Витоша беше затворен заради снеговалежа и беше активирана системата BG-ALERT.

Пътищата в природният парк "Витоша" бяха затворени заради опасност от падащи дървета. От Центъра за градска мобилност обявиха преди обяд, че линията 66 е спряна, а автобусите 61 и 63 се движат до спирка "Бялата чешма".

От Планинската спасителна служба призоваха любителите на походите в планините да спазват всички мерки, да са с екипировка и да не се отдалечават от хижите.