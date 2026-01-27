БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пътят на Джокович към титла №25 се отваря – но сериозните препятствия остават

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:37 мин.
ATP
Запази

Сърбинът е на прага на нов рекорд в Шлема, но трудното тепърва започва.

Новак Джокович
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Колкото повече времето напредва, толкова по-малка изглежда вероятността 38-годишният Новак Джокович да спечели така жадуваната 25-а титла от Големия шлем. Ако ще изпревари австралийката Маргарет Корт по брой трофеи от най-големите турнири, логиката сочи, че това най-вероятно ще се случи именно в „Мелбърн Парк“.

Историята ясно показва колко много Джокович обича това място. Сърбинът е рекордьор с 10 титли при мъжете на Откритото първенство на Австралия и общо има 102 победи в 112 мача на твърдите кортове в Мелбърн.

На фона на тези факти феновете му започват да вярват, че звездите се подреждат в негова полза – и през последните дни се появиха няколко аргумента в подкрепа на тази теза.

Първо, поставеният под №4 Джокович се размина на косъм с дисквалификация, след като при победата си в третия кръг срещу Ботик ван де Зандсхулп необмислено удари топка в близост до момиче, подаващо топките. След мача самият той призна, че е имал „късмет“. Ако топката беше улучила момичето, почти сигурно щеше да бъде дисквалифициран и поредният му опит за 25-а титла щеше да приключи заради собствената му небрежност.

Второ, в неделя Джокович получи служебна победа, след като съперникът му в осминафиналите Якуб Меншик се оттегли заради контузия. За някои тенисисти пауза от три дни без мач може да се окаже проблем, но с оглед на напредналата му възраст и способността му да намира най-добрата си форма дори без редовна игрова практика, това по-скоро изглежда като бонус преди четвъртфинала в сряда.

Фактът, че ще бъде по-свеж, след като изигра един мач по-малко от бъдещите си съперници – Лоренцо Музети на четвъртфиналите, а след това евентуално Яник Синер и Карлос Алкарас – може да се окаже решаващ.

Трето, Джокович знае, че авторитетът му – наред с играта му – често е смазвал Музети в миналото, което го прави фаворит за място на полуфиналите. Петият поставен италианец е загубил девет от десетте си мача срещу сърбина и сам е признавал, че досега не е бил достатъчно „безпощаден и хладнокръвен“ срещу него.

Въпреки позитивните знаци обаче, някои въпросителни около Джокович остават.

Остава да се види дали тялото му ще издържи в решителната фаза на турнир от Големия шлем – дори и с предимството на подарен кръг почивка. И ключовият въпрос не е изчезнал: ще има ли Джокович достатъчно сили, за да победи последователно Синер и Алкарас? Двамата са спечелили последните осем титли от Големия шлем, като серията им започна след триумфа на Джокович на US Open 2023 – и все още са в схемата.

Джокович не се заблуждава. Той отлично знае, че 22-годишният Алкарас и 24-годишният Синер са крачка пред всички останали, но продължава да вярва, че може да ги отстрани. През миналия сезон Джокович достигна полуфиналите и на четирите турнира от Големия шлем – впечатляващо постижение, което показа, че по качество той остава най-близкият им преследвач.

Това, което му липсваше за 25-ата титла, беше физическата издръжливост. Той победи Алкарас на четвъртфиналите в Мелбърн, но усилията и битката с травма в бедрото попречиха на шансовете му срещу Александър Зверев. Контузия на крака в полуфинала на „Ролан Гарос“ срещу Синер също се отрази негативно, а на Уимбълдън дори обмисляше отказване на полуфинала заради проблеми в слабините. Джокович остана без сили и в полуфинала на US Open срещу Алкарас.

Джокович се опитва да свали напрежението – както вътрешно, така и външно – като заявява, че не възприема тазгодишното си участие в Мелбърн като „всичко или нищо“ за шансовете си да задмине Корт. Някои смятат, че ако не спечели титлата в неделя, Джокович никога повече няма да триумфира в турнир от Големия шлем.

Това обаче изглежда прибързана прогноза, особено като се има предвид неговият опит и нюх на тревата на Уимбълдън. До тогава обаче той вече ще бъде в 40-ата си година – през май навършва 39.

Но бихте ли се осмелили да отписвате Джокович – човек, който е изградил кариерата си върху постигането на привидно невъзможното?

Категорично не. И особено не в Мелбърн.

Автор: Джонатан Джурейко, пратеник на "Би Би Си" в Мелбърн.

#Australian Open 2026 #Новак Джокович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
1
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
2
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
3
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
4
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
5
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи
6
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Aнализи

Спортните събития, които бележат 2026 година
Спортните събития, които бележат 2026 година
Иля Малинин - момчето, което изпревари времето си и прескочи границите във фигурното пързаляне Иля Малинин - момчето, което изпревари времето си и прескочи границите във фигурното пързаляне
Чете се за: 09:05 мин.
От бедняшките квартали до европейската слава: Н’Голо Канте и неговата история за талант, упоритост и човечност От бедняшките квартали до европейската слава: Н’Голо Канте и неговата история за талант, упоритост и човечност
Чете се за: 12:30 мин.
Истории от Световните първенства – 1978 Истории от Световните първенства – 1978
Чете се за: 14:52 мин.
Затегнете коланите. Излитаме Затегнете коланите. Излитаме
Чете се за: 05:40 мин.
Истории от Световните първенства – 1974 Истории от Световните първенства – 1974
Чете се за: 13:32 мин.

Водещи новини

Нови политически коментари за излизането на Румен Радев на партийния терен (ОБЗОР)
Нови политически коментари за излизането на Румен Радев на...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Референдум": Всеки втори българин очаква да види нови лица в проекта на Румен Радев "Референдум": Всеки втори българин очаква да види нови лица в проекта на Румен Радев
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Координационният център: На пазара има достатъчно евро, изтеглянето...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
България изрази критики към подхода на Скопие в диалога за ЕС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Треска за злато – кои държави забогатяха от войните?
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ