Пътят на Джокович към титла №25 се отваря – но сериозните препятствия остават

Колкото повече времето напредва, толкова по-малка изглежда вероятността 38-годишният Новак Джокович да спечели така жадуваната 25-а титла от Големия шлем. Ако ще изпревари австралийката Маргарет Корт по брой трофеи от най-големите турнири, логиката сочи, че това най-вероятно ще се случи именно в „Мелбърн Парк“.



Историята ясно показва колко много Джокович обича това място. Сърбинът е рекордьор с 10 титли при мъжете на Откритото първенство на Австралия и общо има 102 победи в 112 мача на твърдите кортове в Мелбърн.

На фона на тези факти феновете му започват да вярват, че звездите се подреждат в негова полза – и през последните дни се появиха няколко аргумента в подкрепа на тази теза.



Първо, поставеният под №4 Джокович се размина на косъм с дисквалификация, след като при победата си в третия кръг срещу Ботик ван де Зандсхулп необмислено удари топка в близост до момиче, подаващо топките. След мача самият той призна, че е имал „късмет“. Ако топката беше улучила момичето, почти сигурно щеше да бъде дисквалифициран и поредният му опит за 25-а титла щеше да приключи заради собствената му небрежност.

Второ, в неделя Джокович получи служебна победа, след като съперникът му в осминафиналите Якуб Меншик се оттегли заради контузия. За някои тенисисти пауза от три дни без мач може да се окаже проблем, но с оглед на напредналата му възраст и способността му да намира най-добрата си форма дори без редовна игрова практика, това по-скоро изглежда като бонус преди четвъртфинала в сряда.

Фактът, че ще бъде по-свеж, след като изигра един мач по-малко от бъдещите си съперници – Лоренцо Музети на четвъртфиналите, а след това евентуално Яник Синер и Карлос Алкарас – може да се окаже решаващ.

Трето, Джокович знае, че авторитетът му – наред с играта му – често е смазвал Музети в миналото, което го прави фаворит за място на полуфиналите. Петият поставен италианец е загубил девет от десетте си мача срещу сърбина и сам е признавал, че досега не е бил достатъчно „безпощаден и хладнокръвен“ срещу него.

Въпреки позитивните знаци обаче, някои въпросителни около Джокович остават.

Остава да се види дали тялото му ще издържи в решителната фаза на турнир от Големия шлем – дори и с предимството на подарен кръг почивка. И ключовият въпрос не е изчезнал: ще има ли Джокович достатъчно сили, за да победи последователно Синер и Алкарас? Двамата са спечелили последните осем титли от Големия шлем, като серията им започна след триумфа на Джокович на US Open 2023 – и все още са в схемата.

Джокович не се заблуждава. Той отлично знае, че 22-годишният Алкарас и 24-годишният Синер са крачка пред всички останали, но продължава да вярва, че може да ги отстрани. През миналия сезон Джокович достигна полуфиналите и на четирите турнира от Големия шлем – впечатляващо постижение, което показа, че по качество той остава най-близкият им преследвач.

Това, което му липсваше за 25-ата титла, беше физическата издръжливост. Той победи Алкарас на четвъртфиналите в Мелбърн, но усилията и битката с травма в бедрото попречиха на шансовете му срещу Александър Зверев. Контузия на крака в полуфинала на „Ролан Гарос“ срещу Синер също се отрази негативно, а на Уимбълдън дори обмисляше отказване на полуфинала заради проблеми в слабините. Джокович остана без сили и в полуфинала на US Open срещу Алкарас.

Джокович се опитва да свали напрежението – както вътрешно, така и външно – като заявява, че не възприема тазгодишното си участие в Мелбърн като „всичко или нищо“ за шансовете си да задмине Корт. Някои смятат, че ако не спечели титлата в неделя, Джокович никога повече няма да триумфира в турнир от Големия шлем.

Това обаче изглежда прибързана прогноза, особено като се има предвид неговият опит и нюх на тревата на Уимбълдън. До тогава обаче той вече ще бъде в 40-ата си година – през май навършва 39.

Но бихте ли се осмелили да отписвате Джокович – човек, който е изградил кариерата си върху постигането на привидно невъзможното?

Категорично не. И особено не в Мелбърн.



Автор: Джонатан Джурейко, пратеник на "Би Би Си" в Мелбърн.