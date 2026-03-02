Пенсиите и инфлацията – губим или печелим от УПФ?

Универсалните пенсионни фондове започват работа през 2002 година, а от няколко години насам изплащат и т. нар. втора пенсия, което съвпадна с период на висока инфлация. Губим или печелим от вноските си за втора пенсия, когато дойде време за пенсиониране и изяжда ли инфлацията средствата по индивидуалните ни партиди?

Към края на 2025 г. редица пенсионни фондове чувствително надвишават инфлацията. Това е особено видимо особено при доброволните или т. нар. трети стълб.

Разликата между постигнатата и номинална доходност и разликата с инфлацията за съответния период ни показва реалната доходност. При положително число – доходността също е положителна.

В интервюто се поставя въпросът за това как ще се отрази защитата от загуба на доходност по време на периоди на висока инфлация с предлаганите промени в Кодекса за социално осигуряване.

Малко след провеждането на разговора, Народното събрание отложи гласуването на законопроекта, но все пак измененията остават в дневния ред на депутатите.